Александра Савельева трогательно поздравила Кирилла Сафонова с 11-летней годовщиной

По словам знаменитости, она с первой минуты знакомства с будущим избранником знала, что он является ее судьбой. Встреча Александры Савельевой и Кирилла Сафонова состоялась в 2009 году. Фанатов растрогало искреннее поздравление кумира. Многие написали паре кучу добрых комментариев под снимком, который опубликовала исполнительница. Фолловеры желали супругам любви и гармонии, а также отметили, чтобы каждая девушка обрела такую любовь, которая есть у звезд.Савельева вышла замуж за своего возлюбленного в 2010 году. Брачная церемония состоялась на территории московской усадьбы Царицыно. В марте прошлого года у артистов родился первый сын, которого назвали Леоном.