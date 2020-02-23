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Александра Савельева трогательно поздравила Кирилла Сафонова с 11-летней годовщиной

Александра Савельева разместила на странице в Instagram трогательную публикацию, посвятив ее мужу. Певица поздравила Кирилла Сафонова с 11-летней годовщиной отношений.
Александра Савельева трогательно поздравила Кирилла Сафонова с 11-летней годовщиной

По словам знаменитости, она с первой минуты знакомства с будущим избранником знала, что он является ее судьбой. Встреча Александры Савельевой и Кирилла Сафонова состоялась в 2009 году. Фанатов растрогало искреннее поздравление кумира. Многие написали паре кучу добрых комментариев под снимком, который опубликовала исполнительница. Фолловеры желали супругам любви и гармонии, а также отметили, чтобы каждая девушка обрела такую любовь, которая есть у звезд.

Савельева вышла замуж за своего возлюбленного в 2010 году. Брачная церемония состоялась на территории московской усадьбы Царицыно. В марте прошлого года у артистов родился первый сын, которого назвали Леоном.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:51

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