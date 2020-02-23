Автоателье AC Schnitzer доработало компактный хэтчбек BMW 1-Series
Специалисты из автоателье AC Schnitzer представили свою новую работу. Немецкие мастера доработали компактный хэтчбек BMW 1-Series, придав его облику спортивный стиль.
В настоящий момент хэтчбек BMW 1-Series является самым компактным в линейке автомобильного производителя. Данная модель не славится яркой внешностью и предназначена для городского потребителя. Специалисты из автоателье AC Schnitzer решили несколько исправить ситуацию и создали пакет, который сделал машину более агрессивной. Для этого эксперты подготовили специальный аэродинамический пакет. Кроме элементов аэродинамики мастера также поработали над подвеской, снизив дорожный просвет, и поставили новые колёсные диски, чей диаметр равен 19 дюймам. Все эти действия позволили добавить автомобилю спортивного облика. Помимо этого, на кузове появились шильдики, указывающие на принадлежность транспортного средства к уникальной ограниченной серии. В салоне изменений не так много. В первую очередь специалисты добавили накладки на педали и применили ещё несколько элементов, которые позволяют придать автомобилю спортивное настроение.
Кроме того, уже в скором будущем BMW 1-Series получит и технические обновления. 2,0-литровый силовой агрегат, развивающий мощность 306 лошадиных сил, станет ещё более производительным, в том числе и за счёт применения новой выхлопной системы. После внесения изменений средство передвижения станет быстрее и у него улучшится общая динамика.
В настоящий момент хэтчбек BMW 1-Series является самым компактным в линейке автомобильного производителя. Данная модель не славится яркой внешностью и предназначена для городского потребителя. Специалисты из автоателье AC Schnitzer решили несколько исправить ситуацию и создали пакет, который сделал машину более агрессивной. Для этого эксперты подготовили специальный аэродинамический пакет. Кроме элементов аэродинамики мастера также поработали над подвеской, снизив дорожный просвет, и поставили новые колёсные диски, чей диаметр равен 19 дюймам. Все эти действия позволили добавить автомобилю спортивного облика. Помимо этого, на кузове появились шильдики, указывающие на принадлежность транспортного средства к уникальной ограниченной серии. В салоне изменений не так много. В первую очередь специалисты добавили накладки на педали и применили ещё несколько элементов, которые позволяют придать автомобилю спортивное настроение.
Кроме того, уже в скором будущем BMW 1-Series получит и технические обновления. 2,0-литровый силовой агрегат, развивающий мощность 306 лошадиных сил, станет ещё более производительным, в том числе и за счёт применения новой выхлопной системы. После внесения изменений средство передвижения станет быстрее и у него улучшится общая динамика.
Авто
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:43