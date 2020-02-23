Анонсирован выход самого мощного смартфона Realme X50 Pro





Модели корпорации Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, набравшие в тестировании AnTuTu около 600 тысяч баллов, уступили рекорд другой китайской компании. Самое мощное мобильное устройство во всем мире получило название Realme X50 Pro. Согласно сведениям, размещенным на просторах Сети, смартфон построен на базе однокристального процессора Qualcomm Snapdragon 865. Итог теста показал 603 871 балл. Представители бренда выделили в новинке систему охлаждения, отметив, что результаты эксперимента были продемонстрированы при «комнатной температуре».Согласно предположениям, аппарат позволит поклонникам бренда играть в наиболее высокопроизводительные игра, не нагреваясь при этом выше 36 °С. Официальный выход Realme X50 Pro состоится в ближайшие дни.