АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших недорогих китайских смартфонов 2020…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Анонсирован выход самого мощного смартфона Realme X50 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro недолго был лидером в списке наиболее мощных смартфонов. Недавно состоялся анонс выход нового гаджета Realme X50 Pro.

Модели корпорации Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, набравшие в тестировании AnTuTu около 600 тысяч баллов, уступили рекорд другой китайской компании. Самое мощное мобильное устройство во всем мире получило название Realme X50 Pro. Согласно сведениям, размещенным на просторах Сети, смартфон построен на базе однокристального процессора Qualcomm Snapdragon 865. Итог теста показал 603 871 балл. Представители бренда выделили в новинке систему охлаждения, отметив, что результаты эксперимента были продемонстрированы при «комнатной температуре».

Согласно предположениям, аппарат позволит поклонникам бренда играть в наиболее высокопроизводительные игра, не нагреваясь при этом выше 36 °С. Официальный выход Realme X50 Pro состоится в ближайшие дни.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Порошина удивила фанатов снимком дочери Полины…
Раскрыта важность закрепления в Конституции поправки об индексации…
Фигуристка Татьяна Навка с дочерью Надеждой посетила Большой…
Учёные в США впервые научились лечить…
Наталья Белохвостикова впервые появилась на публике с повзрослевшим…
Эксперт Брутер обвинил США в использовании коронавируса для бездоказательного обвинения…
Игорь Макаров на архивном фото с Лерой Кудрявцевой сравнил ее с героем фильма о Бенджамине…
Звезды «Дом-2» Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов провели экскурсию по своей новой…
Компания Xiaomi анонсировала выход самого мощного смартфона Realme X50…
Юрий Лоза подержал выбор Украиной группы Go-A для участия в…
Путин раскрыл детали плана по оснащению армии и флота новейшим…
Сестре звезды «Дом-2» Саши Черно удалось разлюбить Илью…
Составлен ТОП-5 лучших недорогих китайских смартфонов 2020…
Александра Савельева трогательно поздравила Кирилла Сафонова с 11-летней…
Автоателье AC Schnitzer доработало компактный хэтчбек BMW…
Звезда «Дом-2» Валерий Блюменкранц назвал Анну Левченко именем бывшей…
Юлия Меньшова посетила Мамаев курган в…
На американском рынке появились новые AirPods за 399 долларов…
Роды Оксаны Самойловой в Майами обошлись в сумму около 15 тысяч…
Пользователи Сети активно обсуждают прототип Lada Vesta в стиле…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров сделал уколы…
«Проблемы, как у Жанны Фриске»: Ирина Билык боится рожать детей из-за страха заболеть…
ТОП мировых загадок, которые до сих пор не удалось…
Эксперт сравнил системы предупреждения о ракетах России и…
Анфиса Чехова голым снимком со спины поздравила мужчин с 23…
ВС Польши рассматривают возможность покупки американских танков M1…
«Каждой женщине по защитнику»: Анастасия Макеева в одной шляпе поздравила мужчин с 23…
Стали известны 5 лучших наушников с шумоподавлением по цене менее 100 долларов…
Просмотреть все новости