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Наталья Подольская решилась на съемку "без юбки"

Наталья Подольская регулярно радует поклонников своего творчества в меру скромными образами в Instagram, однако на этот раз все вышло наоборот. Певица решилась на съемку без юбки.
Наталья Подольская решилась на съемку "без юбки"

За долгие годы профессиональной карьеры и совместной жизни с Владимиром Пресняковым артистка зарекомендовала себя как представительницу шоу-бизнеса с почти идеальной репутацией. Наталья Подольская никогда не фигурирует в скандалах и редко сталкивается с травлей со стороны интернет-пользователей. Однако в этот раз знаменитость, судя по всему, решила отойти от своих принципов, чем вызвала неоднозначную реакцию своих фанатов. Она разместила в блоге провокационное фото, на котором позировала в весьма неприличном, по мнению некоторых фолловеров, наряде. Звезда российской эстрады снялась в фотосессии без брюк или юбки, в связи с чем у некоторых поклонников возникло впечатление, что она запечатлена в трусах и нескромной накидке с бахромой, которая как раз и заменила юбку.

Многие юзеры написали в комментариях, что исполнительница выглядит агрессивно, а некоторые заподозрили ее в использовании ботокса. Тем не менее, внимательно посмотрев на кадр, становится понятно, что на Подольской надето телесное белье, которое она предпочла в качестве базы для образа.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 03:00

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