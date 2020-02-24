Наталья Подольская решилась на съемку "без юбки"

За долгие годы профессиональной карьеры и совместной жизни с Владимиром Пресняковым артистка зарекомендовала себя как представительницу шоу-бизнеса с почти идеальной репутацией. Наталья Подольская никогда не фигурирует в скандалах и редко сталкивается с травлей со стороны интернет-пользователей. Однако в этот раз знаменитость, судя по всему, решила отойти от своих принципов, чем вызвала неоднозначную реакцию своих фанатов. Она разместила в блоге провокационное фото, на котором позировала в весьма неприличном, по мнению некоторых фолловеров, наряде. Звезда российской эстрады снялась в фотосессии без брюк или юбки, в связи с чем у некоторых поклонников возникло впечатление, что она запечатлена в трусах и нескромной накидке с бахромой, которая как раз и заменила юбку.Многие юзеры написали в комментариях, что исполнительница выглядит агрессивно, а некоторые заподозрили ее в использовании ботокса. Тем не менее, внимательно посмотрев на кадр, становится понятно, что на Подольской надето телесное белье, которое она предпочла в качестве базы для образа.