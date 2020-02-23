Пользователи Сети активно обсуждают прототип Lada Vesta в стиле Audi





Пять лет назад россияне были приятно удивлены оформлением экстерьера новой Lada Vesta, техническими характеристиками и материалами отделки автомобиля. Также огромным плюсом стало сочетание высокого качества и стоимости новинки. Но с тех пор не было ни одного рейстайлинга этой модели. Поэтому неизвестный художник решил пофантазировать и порадовать поклонников бренда. Концепт-кар оснастили рельефными колесными арками, а также кузовом, выполненным в стиле Audi.Ценник на Lada Vesta первого поколения на российском рынке находится в диапазоне от 629 тысяч до 1,08 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Авто предлагается с двигателем 1,6 литров, который выдает 106 «лошадок», французским силовым агрегатом с таким же объемом и мощностью 114 лошадиных сил. Также есть вариант с 1,8-литровым мотором, отдача которого 122 и 145 л. с.