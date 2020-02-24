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Названы звезды, которые длительное время жили в гражданском браке

Димитрий Смирнов нелестно отозвался о женщинах, которые не узаконили свои отношения, и осудил звезд, которые жили в гражданском браке и подавали плохой пример. Тем не менее, многие звезды длительное время состояли в таких отношениях, о чем не стыдятся в настоящее время рассказывать на публике.
Названы звезды, которые длительное время жили в гражданском браке

В обществе существует мнение, что если спустя три года совместной жизни мужчина не повел свою возлюбленную под венец, но он не сделает этого никогда. Но сейчас все больше сторонников гражданского брака, а многие представители шоу-бизнеса своим примером опровергли эту «теорию».

Например, певец Алексей Чумаков жил с солисткой группы «Блестящие» пять лет. По его словам, ему хотелось обдумать предложение до мелочей, но вопросы о свадьбе так надоели им с Юлией Ковальчук, что они тайно поженились в Испании. Артист считает, что штамп в паспорте ничего не решает, но он хотел, чтобы его жена почувствовала себя «принцессой в свадебном платье».

Такой же период вместе прожили Наталья Подольская и музыкант Владимир Пресняков. Певица мечтала о свадьбе, но не признавалась в этом. К решению артиста подтолкнул батюшка, который объяснил, что любящим людям необходимо повенчаться. Но для этого требовалась роспись в ЗАГСе, поэтому пара официально оформила свои отношения.



Предложения от Дмитрия Маликова его супруга Елена ждала восемь лет. Но расписались они только для того, чтобы зарегистрировать совместную дочь Стефанию. Дату свадьбы супруги не отмечают, так как своим праздником они считают день знакомства. Актер Дмитрий Харатьян не хотел вновь жениться, так как его первый брак не сложился. С Мариной Майко он жил восемь лет и ее тяготила эта ситуация, но настаивать на официальной регистрации она не собиралась. Но в какой-то момент артист переоценил свои жизненные ценности и повел возлюбленную под венец, а спустя год она подарила ему сына Ивана.



Целых 10 лет Юлия Савичева жила в гражданском браке с Александром Аршиновым. Познакомилась она с музыкантом «Бухты радости» в 16 лет, а за годы, проведенные вместе, пара поняла, что это судьба. В 2014 году они расписались и повенчались, а через три года в семье родилась дочь Анна.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 01:00

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