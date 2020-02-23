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Эвакуированной из КНР в Украину иностранке вызвали скорую помощь

Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуированной иностранке из КНР в Новые Санжары вызвали скорую помощь. Больную поместили на двухнедельный карантин после жалоб на боли в желудке.

Недавняя эвакуация украинских граждан из китайского Уханя в поселок Новые Санжары, в котором разразилась эпидемия нового коронавируса, также затронула и иностранцев. На карантин в Полтавской области были помещены люди из Израиля, Норвегии, Казахстана, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании. Одна из эвакуированных женщин накануне пожаловалась на резкие боли в области живота, в связи с чем была вызвана бригада скорой помощи.

Осмотр показал, что пациентка страдала от обострения хронической гастроэнтерологической болезни. Профильный специалист провел консультацию с больной, назначил ей специальную диету и оставил её под наблюдением. Представители Минздрава Украины сообщают, что никаких признаков ОРВИ не наблюдалось, а остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя отлично. Известно, что днями ранее в Новых Санжарах произошли столкновения между силовиками и местными жителями на фоне протеста против размещения вернувшихся сограждан в поселке.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:30

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