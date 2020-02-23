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Мадонна пошутила над звездой «Игры престолов» Гвендолин Кристи во время концерта в Лондоне

Во время концерта в Лондоне Мадонна заметила в зале Гвендолин Кристи. Певица решила пообщаться со звездой «Игры престолов» и, воспользовавшись моментом, пошутила над ней.
Мадонна пошутила над звездой «Игры престолов» Гвендолин Кристи во время концерта в Лондоне

Американская знаменитость спустилась со сцены и заняла место возле актрисы. Они начали разговаривать между собой, а затем Мадонна спросила у звезды «Игры престолов», что она пьет. Исполнительница роли Бриенны Тарт показала 61-летней танцовщице бутылку пива, после чего та решила сделать глоток. Однако представительница шоу-бизнеса случайно пролила напиток себе на лицо, а Гвендолин Кристи принялась вытирать с нее капли. На это певица решила ответить шуткой и отметила, что «зима близко», имея в виду фразу с киноленты, которая означала приближение жуткого периода, когда начнут просыпаться белые ходоки.

Видео интересного эпизода Мадонна разместила на своей странице в Instagram. В результате артистка развеселила и присутствующих на концерте в Лондоне гостей, и подписчиков своего аккаунта.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:00

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