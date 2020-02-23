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Составлен ТОП-5 лучших недорогих китайских смартфонов 2020…
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Составлен ТОП-5 лучших недорогих китайских смартфонов 2020 года

Эксперты составили ТОП-5 лучших недорогих китайских смартфонов, доступных на рынке в 2020 году. На первом месте оказался Meizu Note 9, стоимость которого в базовой версии составляет примерно 12,5 тысячи рублей.

Meizu Note 9



Устройство работает на базе операционной системы Android девятого поколения. Важной особенностью Meizu Note 9 является поддержка 2 SIM-карт, которой не было у представителя предыдущего поколения. Устройство располагает дисплеем на 6,2 дюйма с разрешением 2244×1080 пикселей. На задней панели смартфона разместилась камера с двумя объективами на 48 и 5 мегапикселей. Основой для устройства был выбран Snapdragon 675, установленный вместе с 4 гигабайтами оперативной памяти в базовой вариации. Смартфон получил интерфейс USB Type-C, предназначенный для подключения к компьютеру или зарядному устройству. Дактилоскопический сканер разместился на задней панели рядом с модулем камеры.

Realme 5 Pro


Составлен ТОП-5 лучших недорогих китайских смартфонов 2020 года

В России устройство можно купить примерно за 12,9 тысячи рублей. В качестве операционной системы для смартфона была выбрана Android 9.0. Прибор получил дисплей на 6,3 дюйма без рамок с небольшим вырезом в верхней части для камеры и переговорного динамика. Также смартфон располагает основной камерой с четырьмя объективами на 48, 8, 2 и 2 мегапикселя. Основой для устройства служат процессор Snapdragon 712 и 4 гигабайта оперативной памяти.

VIVO Y91c



Данный смартфон относится к бюджетному ценовому сегменту и имеет ценник примерно 6,9 тысячи рублей. Он работает на основе операционной системы Android 8.1. На задней панели устройства разместилась камера на 13 мегапикселей, под которой установили дактилоскопический датчик. В качестве процессора для смартфона был выбран Mediatek Helio P22, устанавливаемый вместе с 3 гигабайтами оперативной памяти. Среди особенностей устройства можно выделить комплектацию, в которую входят прозрачный чехол и защитная пленка для дисплея.

Honor 10i



В РФ данное устройство имеет стоимость в 12,9 тысячи рублей. Основой для него является операционная система Android 9.0. На задней панели смартфона разместились три камеры на 24, 8 и 2 мегапикселя. Объем ОЗУ в устройстве составляет 4 гигабайта. Смартфон работает на основе процессора Hisilicon Kirin 710. К особенностям устройства можно отнести приложение камеры с искусственным интеллектом, который автоматически подбирает настройки под освещение.

Hisense Rock 5



Стоимость смартфона на российском рынке составляет 10,9 тысячи долларов. Основной его особенностью является аккумулятор на 5,5 тысячи миллиампер часов, обеспечивающих работу на протяжении почти суток в активном режиме. Основой для смартфона был выбран процессор Snapdragon 439, устанавливаемый вместе с 4 гигабайтами оперативной памяти. На корпусе сзади находится двойная камера на 12 и 3 мегапикселя, делающая вполне качественные снимки. Сканер отпечатков пальцев разместился на задней панели устройства. Смартфон Hisense Rock 5 не отличается высокой производительностью, но отлично подойдет для простых игр и серфинга интернета.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:58

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