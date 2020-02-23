Составлен ТОП-5 лучших недорогих китайских смартфонов 2020 года

Meizu Note 9

Realme 5 Pro

VIVO Y91c

Honor 10i

Hisense Rock 5





Устройство работает на базе операционной системы Android девятого поколения. Важной особенностью Meizu Note 9 является поддержка 2 SIM-карт, которой не было у представителя предыдущего поколения. Устройство располагает дисплеем на 6,2 дюйма с разрешением 2244×1080 пикселей. На задней панели смартфона разместилась камера с двумя объективами на 48 и 5 мегапикселей. Основой для устройства был выбран Snapdragon 675, установленный вместе с 4 гигабайтами оперативной памяти в базовой вариации. Смартфон получил интерфейс USB Type-C, предназначенный для подключения к компьютеру или зарядному устройству. Дактилоскопический сканер разместился на задней панели рядом с модулем камеры.В России устройство можно купить примерно за 12,9 тысячи рублей. В качестве операционной системы для смартфона была выбрана Android 9.0. Прибор получил дисплей на 6,3 дюйма без рамок с небольшим вырезом в верхней части для камеры и переговорного динамика. Также смартфон располагает основной камерой с четырьмя объективами на 48, 8, 2 и 2 мегапикселя. Основой для устройства служат процессор Snapdragon 712 и 4 гигабайта оперативной памяти.Данный смартфон относится к бюджетному ценовому сегменту и имеет ценник примерно 6,9 тысячи рублей. Он работает на основе операционной системы Android 8.1. На задней панели устройства разместилась камера на 13 мегапикселей, под которой установили дактилоскопический датчик. В качестве процессора для смартфона был выбран Mediatek Helio P22, устанавливаемый вместе с 3 гигабайтами оперативной памяти. Среди особенностей устройства можно выделить комплектацию, в которую входят прозрачный чехол и защитная пленка для дисплея.В РФ данное устройство имеет стоимость в 12,9 тысячи рублей. Основой для него является операционная система Android 9.0. На задней панели смартфона разместились три камеры на 24, 8 и 2 мегапикселя. Объем ОЗУ в устройстве составляет 4 гигабайта. Смартфон работает на основе процессора Hisilicon Kirin 710. К особенностям устройства можно отнести приложение камеры с искусственным интеллектом, который автоматически подбирает настройки под освещение.Стоимость смартфона на российском рынке составляет 10,9 тысячи долларов. Основной его особенностью является аккумулятор на 5,5 тысячи миллиампер часов, обеспечивающих работу на протяжении почти суток в активном режиме. Основой для смартфона был выбран процессор Snapdragon 439, устанавливаемый вместе с 4 гигабайтами оперативной памяти. На корпусе сзади находится двойная камера на 12 и 3 мегапикселя, делающая вполне качественные снимки. Сканер отпечатков пальцев разместился на задней панели устройства. Смартфон Hisense Rock 5 не отличается высокой производительностью, но отлично подойдет для простых игр и серфинга интернета.