Эксперты составили ТОП-5 лучших подержанных электромобилей





Лидером списка стал немецкий Volkswagen e-Up, обустроенный комфортным салоном, который позволяет наслаждаться ездой по городу. Благодаря быстрой зарядке запас «батареи» восполняется за полчаса. Цена за такую машину достигает миллиона рублей. На второе место эксперты поместили Kia Soul EV. Он выглядит весьма интересно, а за удобства в транспортном средстве отвечает климат-контроль, подогрев передних сидений, камера заднего вида, а также круиз-контроль. Приобрести электрокар можно минимум за 1,1 миллион рублей. Также стоит обратить внимание на еще один немецкий автомобиль BMW i3, который попал в ТОП за счет наличия в его характеристиках функции быстрой зарядки аккумулятора и способности проезжать более 255 км без восполнения запаса батареи. Несмотря на то, что модель прекрасно зарекомендовала себя на дороге, ее стоимость составляет больше чем 1,6 миллиона рублей.На 4-й позиции оказался один из наиболее дорогих участников рейтинга. Речь идет о Tesla Model X, на котором можно проехать примерно 500 км, однако на полную зарядку необходимо до 14 часов. Купить авто можно по цене 4,5 млн рублей.Последним в перечне назван Nissan Leaf, проезжающий почти 250 км без восполнения заряда. На вторичном рынке электрокар доступен к приобретению за 800 тысяч рублей.