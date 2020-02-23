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Американский ученый выяснил, куда после смерти отправляется душа

Американский врач, ученый, главный научный сотрудник «Ocata Therapeutics» и адъюнкт-профессор Института регенеративной медицины Медицинской школы Университета Уэйк-Форест (Wake Forest University) Роберт Поль Ланца выяснил, куда отправляется душа после смерти. О соответствующей теории сообщает UfacityNews.ru.
Американский ученый выяснил, куда после смерти отправляется душа

64-летний ученый, изучающий загробную жизнь, пояснил, что душа – это энергия, которая вырабатывается мозгом человека. Закон сохранения энергии гласит, что душе после гибели тела необходимо куда-то отправиться. Ланца полагает, что сознание человека перемещается в параллельный мир, совершая «квантовую телепортацию».

По объяснениям адъюнкт-профессора, в потоке сознания после гибели случается разрыв, который происходит также в линейной связи времени и места. Согласно многомировой интерпретации квантовой физики, есть бесконечное количество миров, и всё случившееся совершается в одном из них. В данных сценариях нет смерти, ведь все вселенные находятся в одном и том же времени в независимости от того, что случается в какой бы то ни было из них. «Я» – это просто энергия, действующая в мозге. Однако энергия не умирает никогда», – добавил Ланца.

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Наука
Добавил: Савченко Яна Сегодня, 15:18

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