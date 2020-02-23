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Новорожденный сын Джигана и Оксаны Самойловой впервые увидел море

Новорожденный сын рэпера Джигана впервые увидел море. Роды Оксаны Самойловой проходили в Майами, где даже сейчас открыт пляжный сезон.

В своем микроблоге Оксана Самойлова поделилась известием о рождении долгожданного сына. В семье модели уже есть три старшие дочери, а четвертый ребенок, сын Давид, появился на свет 18 февраля. Жена Джигана радовалась голубым шарикам на своей выписке, а новорожденный в первые дни своей жизни смог увидеть белый песок, пальмы и море, о чем мечтают многие взрослые россияне. Рэпер показал в своем Instagram пляжное фото, пожелав миру доброго утра от лица Давида.

Роды проходили в Майами, где модели провели кесарево сечение. Она уже показала фото своих дочерей, которые нянчат младшего брата. В социальных сетях Оксана Самойлова и ее муж получают массу поздравлением и комплиментов от поклонников.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:17

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