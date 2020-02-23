Специалисты составили ТОП-3 лучших «заряженных» хетчбэков





Наиболее часто любители «горячих» хэтчбеков обращают внимание на классический Volkswagen Golf R. Хотя автомобиль берет основу с прародителей кузова подобного типа из 1980-х годов, современное оснащение и наличие полного привода существенно отличают его от предыдущих серий немецкого концерна. Потенциальных покупателей может порадовать 2-литровый турбодвигатель мощностью 310 л. с. и крутящим моментом в 380 Нм. В то время как первую сотню километров машина преодолевает за 4,7 секунды, её максимальная скорость составляет 250 км/ч.На второе место определили Honda Civic Type R, которая отказалась от традиционного «атмосферника» в пользу мотора с турбонаддувом. Силовая установка объемом на 2 л способна производить мощность до 320 л. с. и 400 Нм крутящего момента. Все же, разгон до 100 км/ч не является впечатляющим для таких характеристик из-за переднего привода - 5,7 секунды. При этом, максимальная скорость достигает 270 км/ч.Третье место досталось премиальному Audi RS3, который способен буквально «срываться» с места благодаря разгону до «сотни» чуть более чем за 4 секунды. Подобный показатель достигается с помощью работы 2,5-литрового турбированного двигателя мощностью 400 л. с. и 480 Нм крутящего момента. Стоит отметить, что ограниченный электроникой максимум скорости достигает всего 250 км/час.