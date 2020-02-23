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Специалисты составили ТОП-3 лучших «заряженных» хетчбэков

Хотя «заряженные» хетчбэки пользовались особенной популярностью в 1990-х годах, даже теперь на рынке присутствует множество модернизированных линеек. Специалисты изучили спрос среди российских автолюбителей и составили ТОП-3 лучших моделей этого типа.

Наиболее часто любители «горячих» хэтчбеков обращают внимание на классический Volkswagen Golf R. Хотя автомобиль берет основу с прародителей кузова подобного типа из 1980-х годов, современное оснащение и наличие полного привода существенно отличают его от предыдущих серий немецкого концерна. Потенциальных покупателей может порадовать 2-литровый турбодвигатель мощностью 310 л. с. и крутящим моментом в 380 Нм. В то время как первую сотню километров машина преодолевает за 4,7 секунды, её максимальная скорость составляет 250 км/ч.

На второе место определили Honda Civic Type R, которая отказалась от традиционного «атмосферника» в пользу мотора с турбонаддувом. Силовая установка объемом на 2 л способна производить мощность до 320 л. с. и 400 Нм крутящего момента. Все же, разгон до 100 км/ч не является впечатляющим для таких характеристик из-за переднего привода - 5,7 секунды. При этом, максимальная скорость достигает 270 км/ч.

Третье место досталось премиальному Audi RS3, который способен буквально «срываться» с места благодаря разгону до «сотни» чуть более чем за 4 секунды. Подобный показатель достигается с помощью работы 2,5-литрового турбированного двигателя мощностью 400 л. с. и 480 Нм крутящего момента. Стоит отметить, что ограниченный электроникой максимум скорости достигает всего 250 км/час.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:08

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