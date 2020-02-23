Валерия ответила на критику своего нового снимка: «Я Вам приснюсь»

В кадре супруга Иосифа Пригожина позировала в белом платье с ярким макияжем, сделав акцент на глаза. По словам некоторых поклонников, на фото Валерия выглядела грустной и печальной. Тем не менее знаменитость объяснила аудитории, что она просто серьезная, а до съёмки опубликованного снимка она вместе с другими людьми над чем-то смеялась. Нашлись и недоброжелатели, которым не понравился внешний вид кумира многих слушателей. Одна из фолловеров назвала артистку «страшилкой» и в скором времени получила ответ на свою критику. Валерия шутливо заявила, что приснится интернет-пользовательнице, однако та заверила, что не боится сновидений, поскольку крепко спит. Как отметила жена продюсера, нужно быть осторожным с подобными заявлениями, чтобы не сглазить себя.В то же время другая подписчица написала Валерии, что ее воспринимают злой. Другие комментаторы упомянули о возрасте исполнительницы и отметили, что он дает о себе знать. Преданные фанаты поддержали певицу и написали ей много комплиментов. По мнению поклонников, с каждым годом звезда становится все более красивой.