Приверженец теории плоской Земли из США Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты





Американский инженер Майк Хьюз, известный также как «Безумный Майк», погиб после последней попытки запустить в небо самодельную ракету, приводимую в движение паром. 64-летний астронавт пытался подняться в воздух на 62 мили в высоту на аппарате, который он построил вместе с партнером Уолдо Стейксом. Научно-популярный телеканал, который снимал попытку запуска в рамках будущего документального сериала Homemade Astronauts, подтвердил смерть Хьюза.В прошлом ракетостроитель неоднократно заявлял о приверженности к теории о плоской Земле, кривизну которой хотел проверить самостоятельно. Все же, в августе 2019 года Хьюз сообщил американским СМИ, что его вера не была мотиватором запуска. По словам инженера, подобная авантюра направлена на популяризацию самодельных ракет. Его конечной целью могло бы стать преодоление космического пространства без использования передовых технологий, если бы не аварийная посадка из-за недочетов в конструкции.