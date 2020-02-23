АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Раскрыта польза употребления в пищу листьев…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

В 90-е годы Алла Пугачева пережила клиническую смерть из-за отторжения грудных имплантов

Появились детали клинической смерти Примадонны, которую она пережила в 90-х годах. Причиной ухудшения состояния здоровья Аллы Пугачевой стало отторжение грудных имплантов.
В 90-е годы Алла Пугачева пережила клиническую смерть из-за отторжения грудных имплантов

В свое время артистка едва не лишилась жизни. Как говорила сама Пугачева, это произошло во время экспериментов с ее внешностью. Звезда российской эстрады решила провести хирургическое вмешательство на лице и пока пребывала под наркозом, медики увеличили ей бюст и откачали 10 кг жира. Для операции Алла Борисовна предпочла Цюрих. Спустя некоторое время после возвращения в столицу певице резко стало плохо. Как выяснилось, у нее случилось отторжение грудных имплантов, впоследствии чего появилась интоксикация организма. В связи с этим знаменитость даже переживала клиническую смерть.

Артистка давно занимается улучшением своего внешнего вида, прибегая к пластике. В этом году она отпразднует 71-летие. В одном из последних интервью Пугачева отмечала, что страдает от проблем с сердцем, поэтому ей противопоказана общая анестезия. Любые косметические процедуры осуществляются под местным наркозом.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новорожденный сын Джигана и Оксаны Самойловой впервые увидел…
Специалисты составили ТОП-3 лучших «заряженных»…
Валерия ответила на критику своего нового снимка: «Я Вам…
Приверженец теории плоской Земли из США Майк Хьюз погиб при запуске самодельной…
Раскрыта польза употребления в пищу листьев…
В 90-е годы Алла Пугачева пережила клиническую смерть из-за отторжения грудных…
Истребитель Су-57 вскоре получит образец новой гиперзвуковой…
Валерий Афанасьев воспитывает сына молодой жены Наталии…
Названы продукты, ошибочно включенные в список…
Автоэксперты рассказали, как правильно провести притирку…
Митя Фомин в честь 23 февраля показал армейское фото…
Стало известно о фиктивности брака Любови Успенской и Александра…
Эксперты из Organic Welcome рекомендуют съедать по 2 банана в…
Александр Маршал признался, что получает 12 тысяч рублей…
Тренер Веди Мамедов оценил победу Петроса Ананяна над Субриэлем…
Эксперты рассказали о действиях при пробуждении посреди ночи, мешающих снова…
На Тихоокеанском флоте проходит празднование 23…
Эраст Гарин вернулся к Хесе Локшиной после 6-летнего романа с другой…
Дмитрий Тарасов снова…
Отечественные звезды рассказали о своем опыте армейской…
Дима Билан стал артистом года по версии “Нового…
Джейсон Момоа примерил образ Оззи…
Специалисты рассказали о способах защиты от телефонного…
Медики рассказали о полезных свойствах и противопоказаниях…
Канадские ученые доказали неэффективность проветривания…
Неправильное питание и отсутствие физической нагрузки являются виновниками возникновения камней в желчном…
Мировые производители всё активнее применяют нитрид галлия при создании зарядных…
В Турции археологи ведут раскопки затерянного древнего города, покорившего царство…
Просмотреть все новости