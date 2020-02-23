В 90-е годы Алла Пугачева пережила клиническую смерть из-за отторжения грудных имплантов





В свое время артистка едва не лишилась жизни. Как говорила сама Пугачева, это произошло во время экспериментов с ее внешностью. Звезда российской эстрады решила провести хирургическое вмешательство на лице и пока пребывала под наркозом, медики увеличили ей бюст и откачали 10 кг жира. Для операции Алла Борисовна предпочла Цюрих. Спустя некоторое время после возвращения в столицу певице резко стало плохо. Как выяснилось, у нее случилось отторжение грудных имплантов, впоследствии чего появилась интоксикация организма. В связи с этим знаменитость даже переживала клиническую смерть.Артистка давно занимается улучшением своего внешнего вида, прибегая к пластике. В этом году она отпразднует 71-летие. В одном из последних интервью Пугачева отмечала, что страдает от проблем с сердцем, поэтому ей противопоказана общая анестезия. Любые косметические процедуры осуществляются под местным наркозом.