Валерий Афанасьев воспитывает сына молодой жены Наталии Поздняковой





Недавно Валерий Афанасьев появился на премьерном показе фильма “Калашников” вместе со своей супругой Наталией Поздняковой, которая в два раза моложе актера. Оказалось, что роман пары начался в 2015 году, но съехаться с новой пассией он решил только после смерти третьей жены. Он ездил на могилу Анны Афанасьевой и просил разрешение на свадьбу с любовницей, а также просил прощения. Для его четвертой жены этот брак тоже не стал первым. Артистка впервые вышла замуж за коллегу, актера Александра Новицкого, от которого родила сына. Теперь мальчик живет в семье вместе с Валерием Афанасьевым, который часто отправляется на отдых с женой и ребенком, но при этом не мешает его встречам с родным отцом.Несмотря на то, что Наталия Позднякова и Новицкий развелись спокойно, но в итоге бывшему мужу актрисы было сложно работать в одном театре с ее новым избранником. В связи с этим Валерий Афанасьев принял решение перейти в Малый театр.