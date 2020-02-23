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Валерий Афанасьев воспитывает сына молодой жены Наталии Поздняковой

Валерий Афанасьев воспитывает сына молодой супруги Наталии Поздняковой. Актер не распространяется о своей личной жизни, но в СМИ появилась свежая информация о его новом браке.
Валерий Афанасьев воспитывает сына молодой жены Наталии Поздняковой

Недавно Валерий Афанасьев появился на премьерном показе фильма “Калашников” вместе со своей супругой Наталией Поздняковой, которая в два раза моложе актера. Оказалось, что роман пары начался в 2015 году, но съехаться с новой пассией он решил только после смерти третьей жены. Он ездил на могилу Анны Афанасьевой и просил разрешение на свадьбу с любовницей, а также просил прощения. Для его четвертой жены этот брак тоже не стал первым. Артистка впервые вышла замуж за коллегу, актера Александра Новицкого, от которого родила сына. Теперь мальчик живет в семье вместе с Валерием Афанасьевым, который часто отправляется на отдых с женой и ребенком, но при этом не мешает его встречам с родным отцом.

Несмотря на то, что Наталия Позднякова и Новицкий развелись спокойно, но в итоге бывшему мужу актрисы было сложно работать в одном театре с ее новым избранником. В связи с этим Валерий Афанасьев принял решение перейти в Малый театр.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:23

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