Истребитель Су-57 вскоре получит образец новой гиперзвуковой ракеты





Источники из оборонно-промышленного комплекса России сообщают, что на данный момент завершилось создание прототипа нового боеприпаса для истребителя Су-57. Разработка представляет собой гиперзвуковую ракету малых габаритов, которая размещается внутри фюзеляжа военного самолета. Известно, что испытания боеголовки класса "воздух - поверхность" пока не начались, однако планируются в соответствии с госпрограммой вооружения на 2018-2027 годы.Стоит отметить, что характеристики будущей ракеты также не раскрыли. Гиперзвуковым этот образец считается из-за возможности пребывать в продолжительном управляемом полете, который превышает 5 и более скоростей звука. Новый боеприпас идеально подойдет для малозаметного Су-57, основными задачами которого является обезвреживание сил противника в воздухе, на земле и воде. Технология "стелс" обеспечивается как дизайном ЛА с отталкивающим радиоволны покрытием, так и расположением орудий во внутренних отсеках.