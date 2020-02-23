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Истребитель Су-57 вскоре получит образец новой гиперзвуковой ракеты

Отечественный СМИ выяснили, что на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ разработали образец новой гиперзвуковой ракеты. Истребитель пятого поколения Су-57 вскоре получит эту боеголовку, испытания которой пока еще не проводились.

Источники из оборонно-промышленного комплекса России сообщают, что на данный момент завершилось создание прототипа нового боеприпаса для истребителя Су-57. Разработка представляет собой гиперзвуковую ракету малых габаритов, которая размещается внутри фюзеляжа военного самолета. Известно, что испытания боеголовки класса "воздух - поверхность" пока не начались, однако планируются в соответствии с госпрограммой вооружения на 2018-2027 годы.

Стоит отметить, что характеристики будущей ракеты также не раскрыли. Гиперзвуковым этот образец считается из-за возможности пребывать в продолжительном управляемом полете, который превышает 5 и более скоростей звука. Новый боеприпас идеально подойдет для малозаметного Су-57, основными задачами которого является обезвреживание сил противника в воздухе, на земле и воде. Технология "стелс" обеспечивается как дизайном ЛА с отталкивающим радиоволны покрытием, так и расположением орудий во внутренних отсеках.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:31

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