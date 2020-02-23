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Митя Фомин в честь 23 февраля показал армейское фото отца

Митя Фомин показал армейское фото своего отца в честь праздника 23 февраля. В своем Instagram-аккаунте артист подробно рассказал, как проходила служба родителя.

Митя Фомин поздравил с Днем защитника Отечества тех, кто стоял на страже страны или сейчас служит. Артист поблагодарил всех, кто заботится о мире и покое граждан, а также пожелал военным сил, мудрости, терпения и здоровья. Он хочет, чтобы любые военные конфликты были исчерпаны или не возникали вовсе. Однако на примере своего отца он показал, что "мир – далеко не константа". Дело в том, что его отец Анатолий Фомин в 1959-60 годах служил в украинском Львове, трудясь телеграфистом. Он обеспечивал связь в полевых условиях и за это его отметили наградой. Также он играл на гитаре и “был душой любой компании”, поддерживая боевой дух сослуживцев. Отец звезды умер 6 лет назад, но он до сих пор хранит телеграфный ключ, с которым родитель вернулся из армии. За это время многое изменилось в жизни Мити Фомина, и не всегда в лучшую сторону. Например, его не пускают во Львов из-за ситуации в современности.

Артист отметил, что в этом городе зародилась дружба между его отцом и многими товарищами, поэтому ему особенно жаль не иметь возможности туда приехать.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:59

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