Автоэксперты рассказали, как правильно провести притирку клапанов





Притирку седла клапана возможно сделать при помощи нескольких инструментов, которые включают в себя специальную пасту, устройство для демонтажа клапанов, дрель, керосин и пружина, диаметр которой подходит для отверстия седла. Основным нюансом в процедуре эксперты называют её затратность по времени, поскольку необходим демонтаж головки блока цилиндров. Способ притирки (механический или ручной) также определит, какие дополнительные приспособления понадобятся механику-любителю: простые отвертки и обтирочные материалы или же динамометрический ключ.Не лишними также станут ветошь, растворитель и «шарошка». Последнее является простейшим инструментом, который позволяет снять слой металла с повреждениями для посадки клапана. В любом хозяйственном магазине также можно приобрести держатель клапанов для ручного использования в случае отказа от механической установки. Специалисты отмечают, что для притирки в первую очередь нужен режим реверса в дрели или шуруповерте, поскольку процедура производится в обе стороны. Наконец, притирка клапанов не должна вызвать трудностей у автолюбителей, которые имеют хотя бы элементарные навыки ремонтных работ.