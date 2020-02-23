АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Раскрыта польза употребления в пищу листьев…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Автоэксперты рассказали, как правильно провести притирку клапанов

Многие водители обладают рядом технических навыков, которые позволяют провести притирку клапанов. Автоэксперты рассказали, как сделать эту процедуру правильно и при помощи какого инструментария.

Притирку седла клапана возможно сделать при помощи нескольких инструментов, которые включают в себя специальную пасту, устройство для демонтажа клапанов, дрель, керосин и пружина, диаметр которой подходит для отверстия седла. Основным нюансом в процедуре эксперты называют её затратность по времени, поскольку необходим демонтаж головки блока цилиндров. Способ притирки (механический или ручной) также определит, какие дополнительные приспособления понадобятся механику-любителю: простые отвертки и обтирочные материалы или же динамометрический ключ.

Не лишними также станут ветошь, растворитель и «шарошка». Последнее является простейшим инструментом, который позволяет снять слой металла с повреждениями для посадки клапана. В любом хозяйственном магазине также можно приобрести держатель клапанов для ручного использования в случае отказа от механической установки. Специалисты отмечают, что для притирки в первую очередь нужен режим реверса в дрели или шуруповерте, поскольку процедура производится в обе стороны. Наконец, притирка клапанов не должна вызвать трудностей у автолюбителей, которые имеют хотя бы элементарные навыки ремонтных работ.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новорожденный сын Джигана и Оксаны Самойловой впервые увидел…
Специалисты составили ТОП-3 лучших «заряженных»…
Валерия ответила на критику своего нового снимка: «Я Вам…
Приверженец теории плоской Земли из США Майк Хьюз погиб при запуске самодельной…
Раскрыта польза употребления в пищу листьев…
В 90-е годы Алла Пугачева пережила клиническую смерть из-за отторжения грудных…
Истребитель Су-57 вскоре получит образец новой гиперзвуковой…
Валерий Афанасьев воспитывает сына молодой жены Наталии…
Названы продукты, ошибочно включенные в список…
Автоэксперты рассказали, как правильно провести притирку…
Митя Фомин в честь 23 февраля показал армейское фото…
Стало известно о фиктивности брака Любови Успенской и Александра…
Эксперты из Organic Welcome рекомендуют съедать по 2 банана в…
Александр Маршал признался, что получает 12 тысяч рублей…
Тренер Веди Мамедов оценил победу Петроса Ананяна над Субриэлем…
Эксперты рассказали о действиях при пробуждении посреди ночи, мешающих снова…
На Тихоокеанском флоте проходит празднование 23…
Эраст Гарин вернулся к Хесе Локшиной после 6-летнего романа с другой…
Дмитрий Тарасов снова…
Отечественные звезды рассказали о своем опыте армейской…
Дима Билан стал артистом года по версии “Нового…
Джейсон Момоа примерил образ Оззи…
Специалисты рассказали о способах защиты от телефонного…
Медики рассказали о полезных свойствах и противопоказаниях…
Канадские ученые доказали неэффективность проветривания…
Неправильное питание и отсутствие физической нагрузки являются виновниками возникновения камней в желчном…
Мировые производители всё активнее применяют нитрид галлия при создании зарядных…
В Турции археологи ведут раскопки затерянного древнего города, покорившего царство…
Просмотреть все новости