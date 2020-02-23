Названы продукты, ошибочно включенные в список полезных





Специалисты считают, что польза йогурта слишком переоценена, поскольку в этот продукт производители часто добавляют нездоровые ингредиенты. В частности, в них применяется сахар, усилитель вкуса, а также другие искусственные добавки, которые вредят микрофлоре кишечника. Макароны могут быть полезными только в том случае, если изготовлены из твердых сортов пшеницы. Белая рафинированная мука обладает негативным эффектом, в частности, из-за нее повышается уровень сахара в крови. Стоит отказаться от овсянки быстрого приготовления, поскольку в ней содержатся красители, подсластители и консерванты. Манная каша тоже не считается полезной, поскольку являет собой переработанную пшеницу, богатой углеводами и крахмалом.Из рациона следует убрать белый шлифованный рис, вместо которого можно употреблять бурый, черный и красный. В магазинных соках содержится большое количество сахара, который не принесет пользы организму.