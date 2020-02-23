АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Раскрыта польза употребления в пищу листьев…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Названы продукты, ошибочно включенные в список полезных

Эксперты по питанию рассказали, какие продукты люди ошибочно включают в список полезных. От них в рационе следует избавиться в первую очередь.

Специалисты считают, что польза йогурта слишком переоценена, поскольку в этот продукт производители часто добавляют нездоровые ингредиенты. В частности, в них применяется сахар, усилитель вкуса, а также другие искусственные добавки, которые вредят микрофлоре кишечника. Макароны могут быть полезными только в том случае, если изготовлены из твердых сортов пшеницы. Белая рафинированная мука обладает негативным эффектом, в частности, из-за нее повышается уровень сахара в крови. Стоит отказаться от овсянки быстрого приготовления, поскольку в ней содержатся красители, подсластители и консерванты. Манная каша тоже не считается полезной, поскольку являет собой переработанную пшеницу, богатой углеводами и крахмалом.

Из рациона следует убрать белый шлифованный рис, вместо которого можно употреблять бурый, черный и красный. В магазинных соках содержится большое количество сахара, который не принесет пользы организму.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новорожденный сын Джигана и Оксаны Самойловой впервые увидел…
Специалисты составили ТОП-3 лучших «заряженных»…
Валерия ответила на критику своего нового снимка: «Я Вам…
Приверженец теории плоской Земли из США Майк Хьюз погиб при запуске самодельной…
Раскрыта польза употребления в пищу листьев…
В 90-е годы Алла Пугачева пережила клиническую смерть из-за отторжения грудных…
Истребитель Су-57 вскоре получит образец новой гиперзвуковой…
Валерий Афанасьев воспитывает сына молодой жены Наталии…
Названы продукты, ошибочно включенные в список…
Автоэксперты рассказали, как правильно провести притирку…
Митя Фомин в честь 23 февраля показал армейское фото…
Стало известно о фиктивности брака Любови Успенской и Александра…
Эксперты из Organic Welcome рекомендуют съедать по 2 банана в…
Александр Маршал признался, что получает 12 тысяч рублей…
Тренер Веди Мамедов оценил победу Петроса Ананяна над Субриэлем…
Эксперты рассказали о действиях при пробуждении посреди ночи, мешающих снова…
На Тихоокеанском флоте проходит празднование 23…
Эраст Гарин вернулся к Хесе Локшиной после 6-летнего романа с другой…
Дмитрий Тарасов снова…
Отечественные звезды рассказали о своем опыте армейской…
Дима Билан стал артистом года по версии “Нового…
Джейсон Момоа примерил образ Оззи…
Специалисты рассказали о способах защиты от телефонного…
Медики рассказали о полезных свойствах и противопоказаниях…
Канадские ученые доказали неэффективность проветривания…
Неправильное питание и отсутствие физической нагрузки являются виновниками возникновения камней в желчном…
Мировые производители всё активнее применяют нитрид галлия при создании зарядных…
В Турции археологи ведут раскопки затерянного древнего города, покорившего царство…
Просмотреть все новости