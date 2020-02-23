Александр Маршал признался, что получает 12 тысяч рублей пенсии





Певец поговорил с журналистами во время концерта “Любэ”, отметив, что молодой внешний вид ему помогает поддерживать планка по 5 минут в день. Звезде насчитывают 12 тысяч рублей пенсии, с которой он не знает что делать. Он радуется, что у него есть возможность работать, поскольку не знает, как бы прожил на эти деньги. Артист поговорил о современной музыке, отметив, что не слушает ее, но в прошлом даже такие знаменитости как The Beatles и Элвис Пресли вызывали возмущение, но вскоре шоу-бизнес стал свободнее. Александр Маршал отметил, что тогда СССР были отрезаны от мира и его даже сделали на 10 лет невыездным из-за проведенного в Венгрии концерта. Оказалось, что в то время за границей артистов обязательно сопровождал “искусствовед в штатском” из Госбезопасности. Музыкант также дал совет верить в свое дело и быть искренними до конца, адресованный Валерии и Шнурову, которые заявили, что будут баллотироваться в Госдуму в 2021 году.Александр Маршал признался, что ничего не испытывает в связи с возвращением на сцену Натальи Ветлицкой, поскольку он работал в США, когда артистка была популярна на российской сцене.