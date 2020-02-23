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Эксперты из Organic Welcome рекомендуют съедать по 2 банана в день

Как отметили эксперты портала Organic Welcome, в день нужно съедать по 2 банана. Данный продукт входит в ТОП-5 наиболее ценных культур в мире, а выращивается он примерно в 107 странах.
Эксперты из Organic Welcome рекомендуют съедать по 2 банана в день

В фрукте присутствует большое количество калия, клетчатки, витаминов С, В6, а также иных не менее питательных веществ. В одном плоде содержится 14 граммов сахара, однако эта концентрация смягчается за счет клетчатки, ведь она выравнивает скорость, с которой сахар поступает в кровь. По словам экспертов, калий играет очень важную роль в человеческом организме. Он принимает участие в стабилизации артериального давления и высвобождает инсулин. В день нужно употреблять 3500 мг этого вещества, а 1 банан содержит порядка 900 мг.

В Organic Welcome отметили, что следует ежедневно съедать 2 плода. Как указали диетологи, пара съеденных бананов в день уменьшает риск гипертонии. Клетчатка снижает опасность появления колоректального рака, а высокое содержание витамина С в плоде замедляет процесс старения. Также антиоксиданты нейтрализуют провоцирующие онкологию вещества. Что касается витаминов С и В6, они вместе с клетчаткой являются «трио», работающим на здоровье сердца.

Бананы хорошо воздействуют на пищеварение за счет пектина, связывающегося с холестерином и снижающего поглощение глюкозы. При этом продукт противопоказан людям, которые принимают бета-блокаторы для лечения сердечных недугов.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:46

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