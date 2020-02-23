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Тренер Веди Мамедов оценил победу Петроса Ананяна над Субриэлем Матиасом

Недавний поединок Петроса Ананяна и Субриэля Матиаса держал многих фанатов бокса в напряжении, учитывая трагический исход боя пуэрториканца с Максимом Дадашевым. Теперь же тренер российского спортсмена Веди Мамедов оценил победу своего подопечного.

Веди Мамедов рассказал о причинах победы своего протеже над боксером Субриэлем Матиасом. По мнению тренера Петроса Ананяна, безоговорочно триумфальное выступление охарактеризовало пуэрториканца как "переоцененного спортсмена". Его непобедимость Мамедов объясняет тем, что Матиас ранее не встречал достойного соперника в лице российского чемпиона. Более того выбранная им тактика была крайне неэффективной против Ананяна и говорила о чрезмерной самоуверенности.

Известно, что 22 февраля в Лас-Вегасе состоялся долгожданный бой между Матиасом и Ананяном, по итогам 10 раундов которого победу присудили боксеру из России. Последний является воспитанником школы бокса столичного ЦСКА и чемпионом мира по версии IBF International в среднем весе. В то же время Матиас Субраэль считается самым мощным бойцом из Пуэрто-Рико, чей поединок с Максимом Дадашевым в июле 2019 года закончился смертью отечественного боксера. Известно, что причиной тому стал отек головного мозга, полученный из-за серии пропущенных ударов.

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Спорт / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:27

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