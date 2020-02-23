Эксперты рассказали о действиях при пробуждении посреди ночи, мешающих снова уснуть





В первую очередь следует оставаться в постели и не ходить в туалет, поскольку это ритуальное утреннее действие дает команду мозгу начинать бодрствовать. Дело в том, что в таком случае человек двигается и включает свет. При возможности поход в туалет эксперты советуют отложить до утра. Не стоит также проверять время, если пробуждение произошло посреди ночи. В современности люди чаще пользуются смартфонами, свет от которых тоже расценивается мозгом как наступление светового дня. Иногда точное время знать не стоит, чтобы попытаться уснуть снова. Порой даже получаса достаточно, чтобы ощутить прилив бодрости.Сразу по пробуждении не стоит думать о планах на день, поскольку мысли перегружают мозг, что не дает человеку расслабиться и снова уснуть.