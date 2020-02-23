На Тихоокеанском флоте проходит празднование 23 февраля
На Тихоокеанском флоте по случаю 23 февраля организованы праздничные торжественные мероприятия с участием военных. Сведения об этом предоставил представитель ВВО Николай Воскресенский.
Торжественный подъем флагов состоялся на Камчатке и Северо-востоке страны, где также отметились Подводные силы ТОФ. В столице Приморья праздник начался в 09:00. Здесь подняли Андреевские и стеньговые флаги на кораблях, среди которых особенно выделился “Маршал Крылов”. В этот день кораблю исполнилось 30 лет с момента приема на службу в состав ВМФ. На Корабельной набережной в 12:00 возложили цветы к Вечному огню. Завершили церемонию солдаты Почетного караула и оркестра ТОФ. В честь праздника в центре города развернули выставку спецтехники. На базе спортивного центра ЦСКА состоялись соревнования семейных команд.
Завершение мероприятий запланировано на 21:00. С артиллерийских позиций будет дан праздничный залповый огонь.
Торжественный подъем флагов состоялся на Камчатке и Северо-востоке страны, где также отметились Подводные силы ТОФ. В столице Приморья праздник начался в 09:00. Здесь подняли Андреевские и стеньговые флаги на кораблях, среди которых особенно выделился “Маршал Крылов”. В этот день кораблю исполнилось 30 лет с момента приема на службу в состав ВМФ. На Корабельной набережной в 12:00 возложили цветы к Вечному огню. Завершили церемонию солдаты Почетного караула и оркестра ТОФ. В честь праздника в центре города развернули выставку спецтехники. На базе спортивного центра ЦСКА состоялись соревнования семейных команд.
Завершение мероприятий запланировано на 21:00. С артиллерийских позиций будет дан праздничный залповый огонь.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:04