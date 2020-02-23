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Эраст Гарин вернулся к Хесе Локшиной после 6-летнего романа с другой женщиной

У многих советских звезд кино была своя сложная любовная история, в которой им приходилось разрываться между новым романом и старыми обязательствами. Эраст Гарин не стал исключением и после развода с Хесей Локшиной он начал жить с другой женщиной, однако через 6 лет вернулся к бывшей супруге.
Эраст Гарин вернулся к Хесе Локшиной после 6-летнего романа с другой женщиной

Знаменитость всегда приводили в пример как верного мужа и однолюба, однако в его жизни была ситуация, справиться с которой помогла его избранница Хеся Локшина. На экране персонажи Гарина вызывали у телезрителей улыбку и смех, но в жизни, особенно в молодые годы, артист был довольно привлекательным, хотя не менее притягательной была и режиссёр. Они встретились в театре Всеволода Мейерхольда и практически сразу сыграли свадьбу. Сценарист рассмотрела в любимом мужчине гения, а потом всю жизнь его так называла, при этом уйдя в тень и став верной помощницей мужу. Тем не менее с годами пара стала больше похожей на коллег, нежели на мужа и жену.

Актер начал испытывать романтические чувства к другой женщине. Затем Любовь Руднева забеременела и испуганный Эраст Гарин вместе с женой, которая не стала устраивать скандал, переехал в Ленинград. Вот только однажды артист понял, что не может жить без своей второй семьи, где родилась дочь, поэтому развелся с Локшиной и ушел к возлюбленной. Вместе они прожили 6 лет, но звезду не покидало чувство вины.

Сценарист вернулся к экс-избраннице, которая не удивилась этому, словно он отсутствовал несколько часов. При этом актер всегда поддерживал Рудневу и свою наследницу.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:50

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