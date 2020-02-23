Дмитрий Тарасов снова госпитализирован





Недавно Дмитрий Тарасов, которому скоро исполнится 33 года, разорвал контракт с футбольным клубом «Локомотив». Одной из причин стал отказ клуба оплачивать лечение футболиста после понесенной им травмы. Пройдя довольно долгий курс реабилитации, спортсмен снова вернулся на поле, Леонид Слуцкий пригласил его в казанский «Рубин». И только буквально на днях Дмитрий подписал контракт, но на одной из первых тренировок его поджидала травма.Во время игры у полузащитника Тарасова произошло столкновение с противником, в котором он сломал себе ногу. Дмитрия Тарасова срочно доставили в госпиталь, где врачи диагностировали закрытый перелом малоберцовой кости и множественный разрыв связок. Фанаты футболиста очень обеспокоены произошедшим, Дмитрий только-только вернулся в игру. Сам же футболист не унывает и уверен, что всё это временные неприятности.Футболист сообщил, что относится к инциденту как вызову, который будет стимулировать его к новым победам. Он не собирается сдаваться и постарается не огорчать поклонников. Пока спортсмен готовится к быстрому восстановлению. Подписчики в Instagram единодушно желают удачи и здоровья Дмитрию.Напомним, что казанский клуб «Рубин» заключил контракт с футболистом до конца текущего футбольного года, поэтому после получения травмы не ясно, сумеет ли Дмитрий Тарасов ещё раз появиться на поле в составе указанного клуба. Как прогнозируют врачи, футболисту потребуется не меньше 3 месяцев на выздоровление.