Дмитрий Тарасов снова госпитализирован
В пятницу, 21 февраля, Дмитрий Тарасов получил очень серьёзную травму не тренировке. Врачи были вынуждены госпитализировать футболиста. Невзирая на сложность травмы, спортсмен планирует быстрее вернуться на поле.
Недавно Дмитрий Тарасов, которому скоро исполнится 33 года, разорвал контракт с футбольным клубом «Локомотив». Одной из причин стал отказ клуба оплачивать лечение футболиста после понесенной им травмы. Пройдя довольно долгий курс реабилитации, спортсмен снова вернулся на поле, Леонид Слуцкий пригласил его в казанский «Рубин». И только буквально на днях Дмитрий подписал контракт, но на одной из первых тренировок его поджидала травма.
Во время игры у полузащитника Тарасова произошло столкновение с противником, в котором он сломал себе ногу. Дмитрия Тарасова срочно доставили в госпиталь, где врачи диагностировали закрытый перелом малоберцовой кости и множественный разрыв связок. Фанаты футболиста очень обеспокоены произошедшим, Дмитрий только-только вернулся в игру. Сам же футболист не унывает и уверен, что всё это временные неприятности.
Футболист сообщил, что относится к инциденту как вызову, который будет стимулировать его к новым победам. Он не собирается сдаваться и постарается не огорчать поклонников. Пока спортсмен готовится к быстрому восстановлению. Подписчики в Instagram единодушно желают удачи и здоровья Дмитрию.
Напомним, что казанский клуб «Рубин» заключил контракт с футболистом до конца текущего футбольного года, поэтому после получения травмы не ясно, сумеет ли Дмитрий Тарасов ещё раз появиться на поле в составе указанного клуба. Как прогнозируют врачи, футболисту потребуется не меньше 3 месяцев на выздоровление.
Недавно Дмитрий Тарасов, которому скоро исполнится 33 года, разорвал контракт с футбольным клубом «Локомотив». Одной из причин стал отказ клуба оплачивать лечение футболиста после понесенной им травмы. Пройдя довольно долгий курс реабилитации, спортсмен снова вернулся на поле, Леонид Слуцкий пригласил его в казанский «Рубин». И только буквально на днях Дмитрий подписал контракт, но на одной из первых тренировок его поджидала травма.
Во время игры у полузащитника Тарасова произошло столкновение с противником, в котором он сломал себе ногу. Дмитрия Тарасова срочно доставили в госпиталь, где врачи диагностировали закрытый перелом малоберцовой кости и множественный разрыв связок. Фанаты футболиста очень обеспокоены произошедшим, Дмитрий только-только вернулся в игру. Сам же футболист не унывает и уверен, что всё это временные неприятности.
Футболист сообщил, что относится к инциденту как вызову, который будет стимулировать его к новым победам. Он не собирается сдаваться и постарается не огорчать поклонников. Пока спортсмен готовится к быстрому восстановлению. Подписчики в Instagram единодушно желают удачи и здоровья Дмитрию.
Напомним, что казанский клуб «Рубин» заключил контракт с футболистом до конца текущего футбольного года, поэтому после получения травмы не ясно, сумеет ли Дмитрий Тарасов ещё раз появиться на поле в составе указанного клуба. Как прогнозируют врачи, футболисту потребуется не меньше 3 месяцев на выздоровление.