АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Отечественные звезды рассказали о своем опыте армейской службы

Многие отечественные актеры получили шанс примерить военную форму не только на съемочной площадке, но и в жизни. О своем армейском опыте некоторые знаменитости рассказали в программе “Звезды сошлись”.

Большинство звезд вспоминали с теплотой времена своей службы в армии. Некоторые пришли на службу уже известными, но даже в таком случае не получали поблажек. Например, Сергей Мазаев признался, что сбежал на два дня ради съемок в кинофильме “Место встречи изменить нельзя”. О роли ему сообщил друг, отметив, что зарплату обещают хорошую, поэтому актер ушел. Благодаря этому он видел Владимира Высоцкого и Леонида Брежнева, а свои годы в армии называет лучшими в жизни. Подобным образом о ней отзывается и Владимир Пресняков-старший, о работе которого вскоре прознал командир и стал уделять ему больше внимания. Егор Кончаловский в армии занимался уборкой за лошадьми, а также испытывал трудности с питанием.

Денис Клявер находился в армии в то время, когда группа “Чай вдвоем” только развивалась, поэтому артист уходил в увольнения, чтобы продолжать работу над проектом. Недавно отправился на службу и сын певца, 18-летний Тимофей Клявер. Избежать такого опыта удалось Виктору Добронравову, которого в армию не пустил отец.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стало известно о фиктивности брака Любови Успенской и Александра…
Эксперты из Organic Welcome рекомендуют съедать по 2 банана в…
Александр Маршал признался, что получает 12 тысяч рублей…
Тренер Веди Мамедов оценил победу Петроса Ананяна над Субриэлем…
Эксперты рассказали о действиях при пробуждении посреди ночи, мешающих снова…
На Тихоокеанском флоте проходит празднование 23…
Эраст Гарин вернулся к Хесе Локшиной после 6-летнего романа с другой…
Дмитрий Тарасов снова…
Отечественные звезды рассказали о своем опыте армейской…
Дима Билан стал артистом года по версии “Нового…
Джейсон Момоа примерил образ Оззи…
Специалисты рассказали о способах защиты от телефонного…
Медики рассказали о полезных свойствах и противопоказаниях…
Канадские ученые доказали неэффективность проветривания…
Неправильное питание и отсутствие физической нагрузки являются виновниками возникновения камней в желчном…
Мировые производители всё активнее применяют нитрид галлия при создании зарядных…
В Турции археологи ведут раскопки затерянного древнего города, покорившего царство…
Медики перечислили главные способы избавления от мигрени для метеочувствительных…
Психологи выяснили, что только 29% мужчин готовы к свадьбе с…
Лев Лещенко назвал «омерзительным» творчество Тилля Линдеманна из…
Похудевший на 8 килограммов певец Шура показал стройную…
Юная Варвара Глухова из Сибири поразила своим вокалом наставников детского…
Смартфон Black Shark 3 не уступает Xiaomi Mi…
Справится ли звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян с Сашей Черно и…
Валерий Ступаченко впервые после серьезного ДТП появился в студии «Привет,…
Перенесшая операцию Анастасия Макеева приняла участие в необычной фотосессии с…
Ученые: Бархатцы могут помочь в борьбе с язвенным…
Звезда «Дом-2» Розалия Райсон: «Мы с мужем идём на самые смелые эксперименты в…
Просмотреть все новости