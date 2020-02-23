Отечественные звезды рассказали о своем опыте армейской службы





Большинство звезд вспоминали с теплотой времена своей службы в армии. Некоторые пришли на службу уже известными, но даже в таком случае не получали поблажек. Например, Сергей Мазаев признался, что сбежал на два дня ради съемок в кинофильме “Место встречи изменить нельзя”. О роли ему сообщил друг, отметив, что зарплату обещают хорошую, поэтому актер ушел. Благодаря этому он видел Владимира Высоцкого и Леонида Брежнева, а свои годы в армии называет лучшими в жизни. Подобным образом о ней отзывается и Владимир Пресняков-старший, о работе которого вскоре прознал командир и стал уделять ему больше внимания. Егор Кончаловский в армии занимался уборкой за лошадьми, а также испытывал трудности с питанием.Денис Клявер находился в армии в то время, когда группа “Чай вдвоем” только развивалась, поэтому артист уходил в увольнения, чтобы продолжать работу над проектом. Недавно отправился на службу и сын певца, 18-летний Тимофей Клявер. Избежать такого опыта удалось Виктору Добронравову, которого в армию не пустил отец.