Лев Лещенко назвал «омерзительным» творчество Тилля Линдеманна из Rammstein

На днях в интернете появились сюжеты на музыкальные видео группы, которые снимались в России. Клипы получились довольно провокационными, плюс к этому новый проект артисты назвали матерным русским словом. Лев Лещенко прокомментировал творческую деятельность метал-коллектива и отметил, что таких групп сейчас большое количество и для обретения успеха они используют конфликтные вещи. Подобный пиар советскому исполнителю не нравится. В связи с этим он назвал клипы Тилля Линдеманна омерзительными, подчеркнув при этом, что видел, как участники Rammstein занимаются любовью на сцене. По мнению звезды отечественной эстрады, для этого используют другие места.Лев Лещенко добавил, что ему стыдно смотреть на такие вещи при близких людях. Как сказал музыкант, Россия является нравственной и православной страной со своими устоями и «не стоит лезть в чужой город со своими уставами».