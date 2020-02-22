Похудевший на 8 килограммов певец Шура показал стройную фигуру

Артист в 90-х годах обладал худощавым телосложением, но позже столкнулся с трудными испытаниями и набрал лишний вес. Шура говорил, что медики нашли у него рак. Лечение знаменитости было длительным и сложным, но сегодня кумир многих слушателей ездит на гастроли, появляется на ТВ и даже планирует стать отцом, использовав услугу суррогатного материнства, как это сделали его звездные коллеги.На протяжении долгого времени вес певца стоял на месте, но на последних кадрах в соцсети фанаты заметили изменения в его внешности. Несмотря на то, что исполнитель одет в свободную куртку, было видно, что он похудел. Один из фолловеров задал Шуре вопрос и тот откровенно признался, что сбросил 8 килограммов.