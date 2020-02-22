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Похудевший на 8 килограммов певец Шура показал стройную фигуру

Певец опубликовал в Instagram фото в медицинской маске, спросив у подписчиков, защищает ли она от заболеваний. Однако аудитория обратила внимание на то, что Шура заметно похудел и, как выяснилось позже, он сбросил 8 килограммов.
Похудевший на 8 килограммов певец Шура показал стройную фигуру

Артист в 90-х годах обладал худощавым телосложением, но позже столкнулся с трудными испытаниями и набрал лишний вес. Шура говорил, что медики нашли у него рак. Лечение знаменитости было длительным и сложным, но сегодня кумир многих слушателей ездит на гастроли, появляется на ТВ и даже планирует стать отцом, использовав услугу суррогатного материнства, как это сделали его звездные коллеги.

На протяжении долгого времени вес певца стоял на месте, но на последних кадрах в соцсети фанаты заметили изменения в его внешности. Несмотря на то, что исполнитель одет в свободную куртку, было видно, что он похудел. Один из фолловеров задал Шуре вопрос и тот откровенно признался, что сбросил 8 килограммов.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:00

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