Медики рассказали о полезных свойствах и противопоказаниях грейпфрута





Кроме борьбы с лишним весом он повышает внимание, улучшает настроение и аппетит, а также используется для борьбы с переутомлением и бессонницей. Кожура и мякоть грейпфрута придают здоровый вид коже лица, а антиоксиданты в составе омолаживают клетки организма, снижая уровень холестерина.Ученые доказали, что фрукт можно использовать для лечения диабета, так как он понижает уровень сахара в крови. Грейпфрут стоит исключить из рациона людям, имеющим гастрит с повышенной кислотностью, а также сок нельзя употреблять вместе с лекарствами, чтобы не навредить организму.