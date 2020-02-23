Дима Билан стал артистом года по версии “Нового радио”

В своем микроблоге Дима Билан поблагодарил слушателей и поклонников за поддержку, а также признался, что узнал о своей победе в номинации лишь за полчаса до начала концерта. На церемонии вручения премии “Нового радио” находилась родная сестра певца Анна Билан. Она громко выразила свою радость по поводу победы звездного брата, что запечатлели на видео. Сам артист отметил, что для него главное не награды, а путь, который приятен.На сцену за “Золотой сереной” поднялась Яна Рудковская, которая для мероприятия выбрала мини-платье и лаковые ботфорты. Вручение состоялось на стадионе Динамо Арена.