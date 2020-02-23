Джейсон Момоа примерил образ Оззи Осборна





На просторах YouTube-канала Оззи Осборна обнародовано новое видео главную роль в котором сыграл Джейсон Момоа. Он примерил образ "князя тьмы" с надеждой поддержать вернувшегося с сольным альбомом кумира. На ролике запечатлено, как знаменитость подходит к микрофону, облачившись в плащ черного цвета, притом до последнего неясно, кто скрывается под ним. Лишь когда микрофон попадает в его руки, актер "оторвался" на камеру, а также приготовился провернуть трюк самого Осборна, зубами откусив летучей мыши голову.Действие разворачивается под трек "Scary Little Green Men", входящую в новый альбом музыканта. В комментариях поклонники похвалили работу Момоа, отметив, что он хорошо вписался в образ Осборна.