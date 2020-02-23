Специалисты рассказали о способах защиты от телефонного спама





Известно, в настоящий момент ни один человек не может быть уверенным, что специальные программы не следят за его сетевой активностью. Действия людей, в том числе их интересы и совершённые покупки, внимательно анализируются специальными алгоритмами, после чего на их смартфоны начинают присылать сообщения и звонки. Чаще всего целью телефонного спама является реклама различной продукции, услуг и торговых интернет-площадок. Звонки могут доставлять немало неудобств, а потому специалисты рассказали, как можно от них избавиться.Они сразу предупредили, все меры являются половинчатыми, и добиться идеального результата невозможно. Например, каждый смартфон имеет в меню настройку, позволяющую отклонять все вызовы, произведённые с незнакомых номеров. Это полностью исключит дозвон от незнакомых абонентов, но в таком случае можно пропустить действительно важный звонок. Ещё один способ - это использование специальных приложений от iOS и Android. Встроенная защита является оригинальным продуктом, но её работоспособность вызывает немало нареканий, поскольку разработчики мобильных операционных систем редко обновляют программы. Злоумышленники очень быстро находят бреши в защите, которая после этого работает неэффективно.Ещё одни способ, который лучше не применять - это также приложение, но созданное сторонним разработчиком. Есть несколько примеров, когда продукт выполняет двойные функции. С одной стороны, он не допускает телефонного спама, но в то же время сам шпионит за владельцем "умного" телефона. Утилита Getcontact является одним из примеров такой двойной направленности программы.