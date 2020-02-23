АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Специалисты рассказали о способах защиты от телефонного спама

Многие люди часто становятся жертвами рассылки рекламных SMS-сообщений или телефонного спама. Специалисты рассказали о способах защиты от нежелательных действий со стороны различных компаний.
Специалисты рассказали о способах защиты от телефонного спама

Известно, в настоящий момент ни один человек не может быть уверенным, что специальные программы не следят за его сетевой активностью. Действия людей, в том числе их интересы и совершённые покупки, внимательно анализируются специальными алгоритмами, после чего на их смартфоны начинают присылать сообщения и звонки. Чаще всего целью телефонного спама является реклама различной продукции, услуг и торговых интернет-площадок. Звонки могут доставлять немало неудобств, а потому специалисты рассказали, как можно от них избавиться.

Они сразу предупредили, все меры являются половинчатыми, и добиться идеального результата невозможно. Например, каждый смартфон имеет в меню настройку, позволяющую отклонять все вызовы, произведённые с незнакомых номеров. Это полностью исключит дозвон от незнакомых абонентов, но в таком случае можно пропустить действительно важный звонок. Ещё один способ - это использование специальных приложений от iOS и Android. Встроенная защита является оригинальным продуктом, но её работоспособность вызывает немало нареканий, поскольку разработчики мобильных операционных систем редко обновляют программы. Злоумышленники очень быстро находят бреши в защите, которая после этого работает неэффективно.

Ещё одни способ, который лучше не применять - это также приложение, но созданное сторонним разработчиком. Есть несколько примеров, когда продукт выполняет двойные функции. С одной стороны, он не допускает телефонного спама, но в то же время сам шпионит за владельцем "умного" телефона. Утилита Getcontact является одним из примеров такой двойной направленности программы.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дима Билан стал артистом года по версии “Нового…
Джейсон Момоа примерил образ Оззи…
Специалисты рассказали о способах защиты от телефонного…
Медики рассказали о полезных свойствах и противопоказаниях…
Канадские ученые доказали неэффективность проветривания…
Неправильное питание и отсутствие физической нагрузки являются виновниками возникновения камней в желчном…
Мировые производители всё активнее применяют нитрид галлия при создании зарядных…
В Турции археологи ведут раскопки затерянного древнего города, покорившего царство…
Медики перечислили главные способы избавления от мигрени для метеочувствительных…
Психологи выяснили, что только 29% мужчин готовы к свадьбе с…
Лев Лещенко назвал «омерзительным» творчество Тилля Линдеманна из…
Похудевший на 8 килограммов певец Шура показал стройную…
Юная Варвара Глухова из Сибири поразила своим вокалом наставников детского…
Смартфон Black Shark 3 не уступает Xiaomi Mi…
Справится ли звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян с Сашей Черно и…
Валерий Ступаченко впервые после серьезного ДТП появился в студии «Привет,…
Перенесшая операцию Анастасия Макеева приняла участие в необычной фотосессии с…
Ученые: Бархатцы могут помочь в борьбе с язвенным…
Звезда «Дом-2» Розалия Райсон: «Мы с мужем идём на самые смелые эксперименты в…
Понаровская о причинах ухода Людмилы Барыкиной со сцены: «Она была неприступна и не хотела петь то, что…
Эксперты назвали плюсы покраски машины жидкой…
Сергей Шнуров отреагировал на критику Ксении Собчак сравнением…
Яна Рудковская устроила танцы с Полиной Гагариной на «Новом Радио…
В Сети появилось фото, на котором Алла Пугачева кормит Максима Галкина…
Масленица в 2020 году: Дата празднования, особенности и…
Компания Volkswagen представила модель Caddy нового…
Евгений Плющенко отчитал сына за низкие результаты: «Ты чемпионом хочешь быть или…
На Украине 83-летняя пенсионерка “воскресла” спустя 10 часов после…
Просмотреть все новости