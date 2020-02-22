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Юная Варвара Глухова из Сибири поразила своим вокалом наставников детского «Голоса»

На детском шоу «Голос» прошел очередной эфир слепых прослушиваний. Варвара Глухова из Сибири привела в восторг всех наставников проекта, которые удивились вокалу 10-летнего ребенка.
Юная Варвара Глухова из Сибири поразила своим вокалом наставников детского «Голоса»

На сцену музыкального конкурса вышла артистка из Новосибирска. Никто из наставников не ожидал подобного выступления от школьницы, однако она заставила каждого повернуться к ней. Членов жюри «Голоса» впечатлило исполнение композиции «#2Маши» под названием «Мама, я танцую». После того, как Варвара Глухова закончила петь, она рассказала звездам, что в 4 года хотела заниматься художественной гимнастикой, однако ничего не получилось и она решила записаться на уроки вокала.

Полина Гагарина не могла сдержать своих эмоций и принялась восхвалять удивительную способность девочки из Сибири удерживать дыхание и попадать в ноты. Затем певица назвала ее «зверюгой», заявив, что Константин Меладзе так говорит об особенных исполнителях.

Варвара Глухова выбрала наставником певицу, отвергнув предложение Василия Вакуленко и Валерия Меладзе. При этом музыканты первыми повернулись к школьнице.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:00

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