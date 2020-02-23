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Канадские ученые доказали неэффективность проветривания помещений

Канадские ученые доказали, что проветривание комнат не способствует очищению воздуха. Итоги проведенной экспертами работы представлены в издании Science Advances.

Сотрудники из Университета Торонто в рамках своего исследования задействовали 19 самых популярных летучих веществ в жилых домах. В воздухе чаще всего задерживаются карбоновые кислоты, а также октановая кислота и аммиак, входящий в состав некоторых средств. Все эти химвещества оседают на стенах, мебели и даже шторах, а эффект от проветривания окажется кратковременным, поскольку после микрочастицы снова будут летать в воздухе. Эксперимент показал, что даже длительное проветривание не решает проблему, а уровень присутствия веществ быстро возвращается к тому, как наблюдалось до пополнения запасов свежего воздуха.

Эксперты уверены, что герметичность, с которой строят дома в современности, негативно влияет на качество воздуха. В связи с этим эксперты рекомендуют обзаводится качественной вентиляцией или чаще проветривать комнаты.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:00

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