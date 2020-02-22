Валерий Ступаченко впервые после серьезного ДТП появился в студии «Привет, Андрей!»





Во время эфира Ирина Понаровская вспомнила о солисте ВИА «Поющие гитары», который не так давно стал священником. По словам знаменитости, Ступаченко руководит хором и поет на клиросе. Вот только артистка не знала, что некоторое время назад ее коллега по творческому цеху попал в тяжелое ДТП. Его вместе с супругой сбила машина на пешеходном переходе, после чего звезду госпитализировали с серьезными травмами.Ведущий «Привет, Андрей!» заявил, что сейчас Валерий Павлович восстановился после аварии и даже посетил студию телешоу. Понаровская была рада увидеть старого друга и обняла его при встрече. В ходе эфира музыкальный исполнитель выглядел бодрым. Более того, он спел дуэтом с Анитой Бун песню «Синий иней», чем порадовал гостей программы.Еще в начале выпуска Малахов развеял слухи о проблемах в его личной жизни. Ведущий показал зрителям обручальное кольцо и отметил, что не разводится со своей избранницей Натальей Шкулевой.