Смартфон Black Shark 3 не уступает Xiaomi Mi 10
Эксперты оценили производительность девайсов Black Shark 3 и Xiaomi Mi 10, сравнив их показатели при тесте в бенчмарке, состоявшемся 22 февраля. По их мнению, игровой смартфон не уступает флагманской новинке, вышедшей недавно.
Известно, компания Xiaomi ведёт сразу несколько разных линеек "умных" телефонов. Производитель стремится не только быть важным участником на рынке пользовательских гаджетов, но и проявляет себя в сфере мобильной игровой индустрии. В настоящий момент бренд готовит к выходу смартфон Black Shark 3, который по техническим показателям не отстаёт от флагманских моделей фирмы. Исключением являются показатели камеры аппарата.
Учитывая игровую специфику, конструкторы изначально не стали оснащать новинку мощной и дорогостоящей оптикой, вероятно, чтобы снизить её конечную стоимость, ведь все остальные компоненты аппарата находятся на самом высоком уровне. Достаточно сказать, что этот смартфон окажется вторым или третьим в истории, основой которого стал 8-ядерный процессор Snapdragon 865 от Qualcomm. Дата дебюта устройства пока неизвестна, а потому готовящийся к выходу Redmi K30 Pro может его опередить.
Не менее важным фактором производительности является объём оперативной памяти. Девайс, проходивший тест, имел 12 Гб ОЗУ, но некоторые специалисты считают, что имеется версия и с 16 Гб. Объём аккумулятора составит 5 000 мАч и это актуально для мобильной игровой платформы, которая предназначена для активного использования. В качестве операционной системы в новинке выступает Android.
Известно, компания Xiaomi ведёт сразу несколько разных линеек "умных" телефонов. Производитель стремится не только быть важным участником на рынке пользовательских гаджетов, но и проявляет себя в сфере мобильной игровой индустрии. В настоящий момент бренд готовит к выходу смартфон Black Shark 3, который по техническим показателям не отстаёт от флагманских моделей фирмы. Исключением являются показатели камеры аппарата.
Учитывая игровую специфику, конструкторы изначально не стали оснащать новинку мощной и дорогостоящей оптикой, вероятно, чтобы снизить её конечную стоимость, ведь все остальные компоненты аппарата находятся на самом высоком уровне. Достаточно сказать, что этот смартфон окажется вторым или третьим в истории, основой которого стал 8-ядерный процессор Snapdragon 865 от Qualcomm. Дата дебюта устройства пока неизвестна, а потому готовящийся к выходу Redmi K30 Pro может его опередить.
Не менее важным фактором производительности является объём оперативной памяти. Девайс, проходивший тест, имел 12 Гб ОЗУ, но некоторые специалисты считают, что имеется версия и с 16 Гб. Объём аккумулятора составит 5 000 мАч и это актуально для мобильной игровой платформы, которая предназначена для активного использования. В качестве операционной системы в новинке выступает Android.
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:57