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Смартфон Black Shark 3 не уступает Xiaomi Mi 10

Эксперты оценили производительность девайсов Black Shark 3 и Xiaomi Mi 10, сравнив их показатели при тесте в бенчмарке, состоявшемся 22 февраля. По их мнению, игровой смартфон не уступает флагманской новинке, вышедшей недавно.
Смартфон Black Shark 3 не уступает Xiaomi Mi 10

Известно, компания Xiaomi ведёт сразу несколько разных линеек "умных" телефонов. Производитель стремится не только быть важным участником на рынке пользовательских гаджетов, но и проявляет себя в сфере мобильной игровой индустрии. В настоящий момент бренд готовит к выходу смартфон Black Shark 3, который по техническим показателям не отстаёт от флагманских моделей фирмы. Исключением являются показатели камеры аппарата.

Учитывая игровую специфику, конструкторы изначально не стали оснащать новинку мощной и дорогостоящей оптикой, вероятно, чтобы снизить её конечную стоимость, ведь все остальные компоненты аппарата находятся на самом высоком уровне. Достаточно сказать, что этот смартфон окажется вторым или третьим в истории, основой которого стал 8-ядерный процессор Snapdragon 865 от Qualcomm. Дата дебюта устройства пока неизвестна, а потому готовящийся к выходу Redmi K30 Pro может его опередить.

Не менее важным фактором производительности является объём оперативной памяти. Девайс, проходивший тест, имел 12 Гб ОЗУ, но некоторые специалисты считают, что имеется версия и с 16 Гб. Объём аккумулятора составит 5 000 мАч и это актуально для мобильной игровой платформы, которая предназначена для активного использования. В качестве операционной системы в новинке выступает Android.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:57

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