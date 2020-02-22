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Звезда «Дом-2» Розалия Райсон: «Мы с мужем идём на самые смелые эксперименты в постели»

Бывшая участница «Дом-2» Розалия Райсон рассказала о том, как сейчас обстоят дела в ее отношениях с супругом. Более того, она отметила, что они часто с Андреем Шабариным идут на различные эксперименты в постели.

Звезда «Дом-2» Розалия Райсон: «Мы с мужем идём на самые смелые эксперименты в постели»


Свои отношения звезды «Дом-2» Розалия Райсон и Андрей Шабарин отметили еще в прошлом году. Теперь же Розалия рассказала о том, какие у нее отношения со своим мужем. Девушка отметила, что сейчас у нее все прекрасно, а Андрей после того, как в паспорте появился штамп, стал еще более ответственно относиться к отношениям. Так, он даже помогает по дому.

Помимо этого, Розалия Райсон отметила, что в их отношениях с Андреем Шабариным все прекрасно и в интимном плане. Они полностью друг друга устраивают и могут экспериментировать, но исключительно друг с другом. Вспомнила Розалия и о реакции Андрея на ее новую грудь.

Она отметила, что изначально он отнесся к ней скептически и сказал, что она слишком большая, но после того, как отек спал, то от мужа ей приходится слышать в свой адрес только комплименты.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:24

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