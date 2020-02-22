Звезда «Дом-2» Розалия Райсон: «Мы с мужем идём на самые смелые эксперименты в постели»





Свои отношения звезды «Дом-2» Розалия Райсон и Андрей Шабарин отметили еще в прошлом году. Теперь же Розалия рассказала о том, какие у нее отношения со своим мужем. Девушка отметила, что сейчас у нее все прекрасно, а Андрей после того, как в паспорте появился штамп, стал еще более ответственно относиться к отношениям. Так, он даже помогает по дому.Помимо этого, Розалия Райсон отметила, что в их отношениях с Андреем Шабариным все прекрасно и в интимном плане. Они полностью друг друга устраивают и могут экспериментировать, но исключительно друг с другом. Вспомнила Розалия и о реакции Андрея на ее новую грудь.Она отметила, что изначально он отнесся к ней скептически и сказал, что она слишком большая, но после того, как отек спал, то от мужа ей приходится слышать в свой адрес только комплименты.