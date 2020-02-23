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Неправильное питание и отсутствие физической нагрузки являются виновниками возникновения камней в желчном пузыре

Медики рассказали, что многие люди после 45 лет страдают от образования камней в желчном пузыре. Неправильное питание, а также малоподвижный образ жизни стали виновниками развития заболевания.
Неправильное питание и отсутствие физической нагрузки являются виновниками возникновения камней в желчном пузыре

Органические вещества, желчные пигменты и соли кальция образовывают конкременты, имеющие разные размеры. Они могут блокировать работу органа, после чего человеку приходится ложиться в клинику на операцию. Если пациенты злоупотребляли жирной и соленой пищей, а также почти не вели активный образ жизни, они сталкиваются с желчнокаменной болезнью.

Медики включили в список гормональные противозачаточные таблетки, а также отметили, что не стоит забывать о нарушении моторики в желчных путях. Данный фактор тоже влияет на образование камней, что также относится к хроническому панкреатиту.

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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00

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