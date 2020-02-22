Ученые: Бархатцы могут помочь в борьбе с язвенным колитом
Ученые из Бразилии выяснили, что бархатцы способствуют борьбе с язвенным колитом. Результаты исследования опубликованы в научном издании Nutrition Research.
Бархатцы широко применяются в кулинарии и медицине, но ученые лишь недавно обнаружили их положительное воздействие при лечении от язвенного колита. Это растение улучшает пищеварение, а экстракт на водно-спиртовой основе содержит большое количество антиоксиданта лютеина, который производит провоспалительные молекулы.
Как известно, при язвенном колите возникает окислительный процесс, который приводит к воспалению. В проведенном эксперименте были задействованы лабораторные мыши, которые благодаря бархатцам смогли улучшить защиту организма и уменьшить секрецию воспалительных цитокинов. Медики также призывают правильно питаться, чтобы не усугублять недуг.
Бархатцы широко применяются в кулинарии и медицине, но ученые лишь недавно обнаружили их положительное воздействие при лечении от язвенного колита. Это растение улучшает пищеварение, а экстракт на водно-спиртовой основе содержит большое количество антиоксиданта лютеина, который производит провоспалительные молекулы.
Как известно, при язвенном колите возникает окислительный процесс, который приводит к воспалению. В проведенном эксперименте были задействованы лабораторные мыши, которые благодаря бархатцам смогли улучшить защиту организма и уменьшить секрецию воспалительных цитокинов. Медики также призывают правильно питаться, чтобы не усугублять недуг.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:25