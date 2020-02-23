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Мировые производители всё активнее применяют нитрид галлия при создании зарядных устройств

Многие компании начали экспериментировать с материалами при изготовлении зарядных устройств. Всё большую популярность приобретает нитрид галлия, имеющий ряд преимуществ.
Мировые производители всё активнее применяют нитрид галлия при создании зарядных устройств

Не так давно компания Xiaomi выпустила смартфон Mi 10 Pro, в комплект к которому прилагалось уникальное зарядное устройство нового образца. Его отличительной черной стал уменьшенный размер. Габариты адаптера оказались на 48% меньше, но при этом зарядная мощность сохранила свои показатели на уровне 65 Вт. Позже выяснилось, что при создании новинки конструкторы применили нитрид галлия, полупроводниковый материал, обеспечивающий более эффективную передачу энергии. В китайской компании позиционировали данную разработку как весьма необходимую для тех, кто часто заряжает свой девайс вне дома, и вынужден носить зарядку с собой. Не исключено, что в скором будущем это станет новым техническим трендом и многие начнут выпускать адаптеры для заряда аккумуляторных батарей с применением передовых материалов.

Известно, свои наработки в данном направлении уже ведут такие бренды, как Oppo, Samsung и Huawei, но пока неизвестно, как появление этого материала повлияет на конечную стоимость продуктов. Также известно, что свои наработки в этой области имеет и Apple. Эксперты считают, если американский бренд выпустит аналогичное устройство, оно может стать премиальным и не будет доступно в качестве бесплатного аксессуара.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 03:00

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