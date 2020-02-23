Мировые производители всё активнее применяют нитрид галлия при создании зарядных устройств





Не так давно компания Xiaomi выпустила смартфон Mi 10 Pro, в комплект к которому прилагалось уникальное зарядное устройство нового образца. Его отличительной черной стал уменьшенный размер. Габариты адаптера оказались на 48% меньше, но при этом зарядная мощность сохранила свои показатели на уровне 65 Вт. Позже выяснилось, что при создании новинки конструкторы применили нитрид галлия, полупроводниковый материал, обеспечивающий более эффективную передачу энергии. В китайской компании позиционировали данную разработку как весьма необходимую для тех, кто часто заряжает свой девайс вне дома, и вынужден носить зарядку с собой. Не исключено, что в скором будущем это станет новым техническим трендом и многие начнут выпускать адаптеры для заряда аккумуляторных батарей с применением передовых материалов.Известно, свои наработки в данном направлении уже ведут такие бренды, как Oppo, Samsung и Huawei, но пока неизвестно, как появление этого материала повлияет на конечную стоимость продуктов. Также известно, что свои наработки в этой области имеет и Apple. Эксперты считают, если американский бренд выпустит аналогичное устройство, оно может стать премиальным и не будет доступно в качестве бесплатного аксессуара.