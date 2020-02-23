В Турции археологи ведут раскопки затерянного древнего города, покорившего царство Мидаса





На юге Турции находится стела, на которой описываются победы правителя Хартапу над соседним царем, которым мог быть Мидас. На данный момент археологические работы ведутся вблизи города Тюркмен-Карахойюк, который мог быть столицей древнего царства. Летом здесь планируют провести раскопки кургана, в котором ученые намереваются найти захоронение. Информация об этом городе появилась не так давно, а сведения о происходящем на этих землях получили сотрудники Университета Чикаго.В 2019 году здесь был найден камень со странными надписями, а позже местные студенты провели раскопки и собрали осколки глиняной посуды. Надписи выполнены на языке Лувиан, который использовался в бронзовом веке.