Понаровская о причинах ухода Людмилы Барыкиной со сцены: «Она была неприступна и не хотела петь то, что надо»
Новый выпуск программы «Привет, Андрей!» был посвящен звездам 70-х годов и во время эфира речь зашла о Людмиле Барыкиной. Ирина Понаровская рассказала о причинах ухода артистки со сцены.
Андрей Малахов рассказал, что о многих знаменитостях сейчас мало что известно. Журналист вспомнил о Людмиле Барыкиной, после чего гостям передачи стало интересно, куда она пропала. Во времена СССР солистка ВИА «Веселые ребята» не давала интервью. В свое время она сменила в ансамбле Пугачеву, а еще стала законодательницей моды. Более того, исполнительница одной из первых сделала себе химическую завивку. В студии также присутствовала Ирина Понаровская, которая отметила, что однажды виделась с певицей в гримерке. Объясняя причину ухода коллеги по творческому цеху со сцены, звезда отметила, что в мире существуют такие вещи, как усталость и обида. Артистка заявила, что Барыкина не хотела петь то что ей говорили.
В свое время в исполнительницу был влюблен Александр Буйнов. В коллективе она выступала на протяжении 5 лет, а затем была уволена из-за конфликта с руководителем ансамбля Павлом Слободкиным. Вскоре любимица советской публики навсегда покинула сцену и стала петь в гостиницах и варьете.
Андрей Малахов рассказал, что о многих знаменитостях сейчас мало что известно. Журналист вспомнил о Людмиле Барыкиной, после чего гостям передачи стало интересно, куда она пропала. Во времена СССР солистка ВИА «Веселые ребята» не давала интервью. В свое время она сменила в ансамбле Пугачеву, а еще стала законодательницей моды. Более того, исполнительница одной из первых сделала себе химическую завивку. В студии также присутствовала Ирина Понаровская, которая отметила, что однажды виделась с певицей в гримерке. Объясняя причину ухода коллеги по творческому цеху со сцены, звезда отметила, что в мире существуют такие вещи, как усталость и обида. Артистка заявила, что Барыкина не хотела петь то что ей говорили.
В свое время в исполнительницу был влюблен Александр Буйнов. В коллективе она выступала на протяжении 5 лет, а затем была уволена из-за конфликта с руководителем ансамбля Павлом Слободкиным. Вскоре любимица советской публики навсегда покинула сцену и стала петь в гостиницах и варьете.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:19