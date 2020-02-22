Сергей Шнуров отреагировал на критику Ксении Собчак сравнением лошадей





Сергей Шнуров ответил в эфире Вадиму Такменеву, возможно, Ксения Собчак, как раз таки никак не может забыть, как ее сравнивали с лошадью и до сих пор является именно этим беспокойным животным. Помимо этого, Сергей Шнуров отметил, что он серьезно уделял время легкой атлетикой, а также преодолевал достаточно длинные дистанции и поэтому нисколько не боится сложностей. Ко всему, Ксения Собчак прошла достаточно непростой путь в политике. Однако сам Шнуров уверен, Собчак не смогла понять, политическая деятельность это далеко не забег в 4 месяца, а гораздо более сложная и долгая дорога.Также Сергей Шнуров рассказал, что его жена поддержала идею того, чтобы он занялся политической деятельностью. Тем более, мужчина после 40 лет просто обязан делать что-то серьезное. Напомним, ранее Шнуров вступил в ряды Партии роста и даже подчеркнул, что собирается участвовать в предстоящих в 2021 году выборах.