Психологи выяснили, что только 29% мужчин готовы к свадьбе с избранницей





В современном мире представители сильного пола предъявляют высокие требования к женщинам, с которыми хотят прожить всю жизнь. Также они не рассматривают развод в виде оптимального варианта побега от житейских будней, но многие молодые люди не желают жениться из-за боязни оказаться в такой ситуации.Кроме того, мужчины не могут смириться с браками по расчету, а также недовольны, что женщины стали материалистами. Все больше людей соглашаются с постулатом Фридриха Ницше о “гостевом союзе”, так как эта форма отношений позволяет сохранить личное пространство и новизну в отношениях.