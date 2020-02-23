Психологи выяснили, что только 29% мужчин готовы к свадьбе с избранницей
Светила науки давно доказали, что представители фауны придерживаются моногамии или полигамии. Психологи выяснили, что этот фактор присущ мужчинам, а также только 29% из них готовы к свадьбе с избранницей.
В современном мире представители сильного пола предъявляют высокие требования к женщинам, с которыми хотят прожить всю жизнь. Также они не рассматривают развод в виде оптимального варианта побега от житейских будней, но многие молодые люди не желают жениться из-за боязни оказаться в такой ситуации.
Кроме того, мужчины не могут смириться с браками по расчету, а также недовольны, что женщины стали материалистами. Все больше людей соглашаются с постулатом Фридриха Ницше о “гостевом союзе”, так как эта форма отношений позволяет сохранить личное пространство и новизну в отношениях.
В современном мире представители сильного пола предъявляют высокие требования к женщинам, с которыми хотят прожить всю жизнь. Также они не рассматривают развод в виде оптимального варианта побега от житейских будней, но многие молодые люди не желают жениться из-за боязни оказаться в такой ситуации.
Кроме того, мужчины не могут смириться с браками по расчету, а также недовольны, что женщины стали материалистами. Все больше людей соглашаются с постулатом Фридриха Ницше о “гостевом союзе”, так как эта форма отношений позволяет сохранить личное пространство и новизну в отношениях.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00