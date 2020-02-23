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Медики перечислили главные способы избавления от мигрени для метеочувствительных людей

Медики назвали главные способы избавления от мигрени для метеочувствительных людей. Резкая перемена погоды негативно сказывается на работе надпочечников, а также приводит к усилению выработки гормона стресса.

Часто метеочувствительные люди в периоды обострений из-за внезапной смены температур и атмосферного давления могут испытывать раздражительность, нервозность, депрессия и угнетенность. Также их беспокоит мигрень, что становится итогом сбоя в работе надпочечников. Для нормализации состояния достаточно скорректировать рацион и предотвратить появление факторов, провоцирующих плохое самочувствие.

В первую очередь нужно заменить мясные продукты на растительные на этот период, а особенно полезными станут помидоры, оливки, петрушка и щавель, а также цитрусовые. Не стоит отказываться от красной икры и говяжьей печени. Эти продукты богаты витаминами A, B и C, помогающими стабилизировать работу организма. Однако негативно на него могут повлиять могут орехи, твердые сорта сыра, шоколад и какао, а также копчености. В этот период рацион должен быть легким.

В нестабильную погоду рекомендуется отказаться от курения, поскольку никотин вызывает спазм сосудов. Нельзя приводить тело к обезвоживанию, поскольку сгущение крови усиливает реакцию на переменчивую погоду.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:00

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