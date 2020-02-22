Эксперты назвали плюсы покраски машины жидкой резиной





В первую очередь, при работе с жидкой резиной, специалисты выделяют возможность нанесения без предварительной подготовки поверхности. Кроме того, материал одинаково ложится как на вертикальные, так и на горизонтальные плоскости. Благодаря вязкости состав схватывается равномерно, не оставляя внутренних пор и разрывов, а также промазней. В итоге кузов транспортного средства получает надёжную защиту от коррозии и не допускает трещины на краске.Образуется также защита от песка, мелких камней и появления небольших царапин. Кроме того, применение жидкой резины оберегает от химических воздействий и ультрафиолета. Эксперты констатируют, виниловая плёнка не позволяет добиться таких качественных показателей, как данный материал. Ещё же одним его плюсом является относительная безвредность. Фактически состав изделия содержит лишь два вида - битум и воду.Изначально жидкую резину выпускали только в чёрном цвете, но рост популярности товара заставил производителей существенно разнообразить ассортимент. При этом повышенный спрос на материал обусловлен не только его высоким качеством, но и возможностью применять состав в домашних условиях, не имея достаточных навыков. Высыхание нанесённого вещества за 12 часов только усилило спрос.