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Эксперты назвали плюсы покраски машины жидкой резиной

В последнее время всё больше становится популярна покраска машины жидкой резиной. Эксперты назвали плюсы обработки поверхности таким составом.

В первую очередь, при работе с жидкой резиной, специалисты выделяют возможность нанесения без предварительной подготовки поверхности. Кроме того, материал одинаково ложится как на вертикальные, так и на горизонтальные плоскости. Благодаря вязкости состав схватывается равномерно, не оставляя внутренних пор и разрывов, а также промазней. В итоге кузов транспортного средства получает надёжную защиту от коррозии и не допускает трещины на краске.

Образуется также защита от песка, мелких камней и появления небольших царапин. Кроме того, применение жидкой резины оберегает от химических воздействий и ультрафиолета. Эксперты констатируют, виниловая плёнка не позволяет добиться таких качественных показателей, как данный материал. Ещё же одним его плюсом является относительная безвредность. Фактически состав изделия содержит лишь два вида - битум и воду.

Изначально жидкую резину выпускали только в чёрном цвете, но рост популярности товара заставил производителей существенно разнообразить ассортимент. При этом повышенный спрос на материал обусловлен не только его высоким качеством, но и возможностью применять состав в домашних условиях, не имея достаточных навыков. Высыхание нанесённого вещества за 12 часов только усилило спрос.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:11

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