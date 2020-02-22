Яна Рудковская устроила танцы с Полиной Гагариной на «Новом Радио Awards»

Блондинка вышла в свет, чтобы поддержать своего подопечного Диму Билана. На церемонии вручения «Новое Радио Awards» знаменитость появилась в красном платье Dior из шифона, а ее образ дополнили лаковые ботфорты в тон. Несмотря на каблуки, Яна Рудковская выдержала 4 часа торжества и даже устроила жаркие танцы с другой звездой – Полиной Гагариной. Представительницы шоу-бизнеса вместе пустились в пляс, наслаждаясь выступлениями артистов. Затем к ним присоединилась экс-солистка группы 5sta Family Юлианна Караулова.- поделилась телеведущая в Instagram.По словам Рудковской, ей было приятно видеть на мероприятии счастливые лица, а благодаря атмосфере праздника время пролетело незаметно. Изначально продюсер не планировала присутствовать на вечере до конца, однако осталась в восторге от полученных впечатлений. В комментариях под постом фолловеры обратили внимание не на танцы звезд, а на их наряды. По мнению многих, платье менеджера Билана стало выигрышным по сравнению с аутфитом Гагариной. Тем не менее другие поклонники решили, что супруга Евгения Плющенко выбрала не лучший образ.